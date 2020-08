"Policjanci Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze podatkowym" – poinformowały w poniedziałek służby prasowe CBŚP. Według śledczych, grupa mogła działać od października 2017 r. do stycznia 2019 r. w większości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, głównie w Bydgoszczy, Toruniu i Inowrocławiu.Przestępcy mieli wystawiać faktury VAT nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, które umożliwiały generowanie kosztów uzyskania przychodu, co pozwalało na płacenie niższych podatków lub występowanie o nienależne zwroty VAT. Podejrzani wykorzystywali podmioty zarejestrowane w większości na podstawione osoby, tzw. "słupy", a same firmy nie prowadziły faktycznej działalności gospodarczej.Ostatnio policjanci CBŚP we współpracy z funkcjonariuszami kujawsko-pomorskiej KAS przeprowadzili działania, w których wzięło udział blisko 100 funkcjonariuszy. Akcje realizowano na terenie województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego, gdzie zatrzymano 21 osób i przeszukano 40 obiektów. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny i dokumentację. Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymane osoby mogły być odbiorcami końcowymi wystawionych fikcyjnych dokumentów, natomiast reszta podejrzanych mogła pełnić funkcję pośredników przy dalszej dystrybucji tych faktur.Zatrzymanych doprowadzono do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, gdzie 15 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Jedna osoba podejrzana jest o tzw. "zbrodnię vatowską". Pozostałe zarzuty dotyczyły wystawiania poświadczających nieprawdę faktur oraz przestępstw karnoskarbowych. Siedem osób zostało tymczasowo aresztowanych.Zabezpieczono także mienie o łącznej wartości ponad 800 tys. zł oraz dokonano blokad 29 rachunków bankowych, które przekroczyły kwotę ponad 2 mln zł.Jak podają śledczy, łącznie w całej sprawie występuje 47 podejrzanych, którym przedstawiono 177 zarzutów, z czego 31 osób podejrzanych jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jedna o kierowania tą grupą. Śledczy ustalili, że grupa mogła wystawić kilka tysięcy fikcyjnych faktur na kwotę ok. 63 mln zł, a uszczuplenie podatkowe budżetu państwa w wyniku jej działalności wyniosło co najmniej 13 mln zł. (PAP)

autor: Kacper Reszczyński

res/ aj/