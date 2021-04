"Międzynarodowy Fundusz Walutowy w swoim raporcie wyraźnie podkreślił, że światowa recesja byłaby trzykrotnie większa, gdyby nie nadzwyczajne środki podjęte w poszczególnych krajach. Takie działania wprowadziła Polska, udzielając pomocy na bezprecedensową skalę. Strategia ta przyniosła korzyści – recesja w Polsce należy do najpłytszych w Europie, udało się nam również utrzymać bezrobocie na rekordowo niskich poziomach" - zauważył minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński w komentarzu.

"Według MFW, prognoza wzrostu dla Polski wynosi 3,5 proc. w 2021 r. i 4,5 proc. w 2022 r. To szacunki zbliżone do naszych" - poinformował.

W opublikowanej we wtorek najnowszej wersji cyklicznego raportu World Economic Outlook Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. do 3,5 proc. z 2,7 proc., a na 2022 r. obniżył do 4,5 proc. z 5,1 proc.

Fundusz spodziewa się średniorocznej inflacji CPI w Polsce w bieżącym roku na poziomie 3,2 proc. (2,7 proc. na koniec roku), a w 2022 r. średnio 2,5 proc. Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących Polski ma wynieść według szacunków MFW 2,0 proc. w 2021 r. i 1,3 proc. w 2022 r.

Raport nie zawiera uzasadnienia dla prognoz.