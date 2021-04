Dodano, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 roku zadeklarowana liczba nowych miejsc pracy wyniosła 311, czyli 3,5-krotnie więcej niż rok temu.

"Cały czas stopniowo powiększamy wachlarz usług świadczonych na rzecz inwestorów w specjalnych strefach ekonomicznych o specjalistyczne wsparcie techniczne, kadrowe czy prawne. W uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych lat 90. najważniejsze było przyciąganie takich inwestorów, którzy zapewniali utrzymanie miejsc pracy i zakładów pracy. Obecnie duży nacisk kładziemy na jakość inwestycji" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes ARP S.A. Paweł Kolczyński.

W komunikacie napisano, że pierwszy kwartał z bardzo dobrym wynikiem zakończyła Specjalna Strefa Ekonomiczna "Euro-Park Mielec", gdzie wydano 11 decyzji o wsparciu przedsiębiorcom na rozwój działalności, z czego osiem otrzymali nowi inwestorzy, którzy do tej pory nie realizowali projektów w strefie. Deklarowane do poniesienia nakłady inwestycyjne w tej strefie to 365,6 mln zł. Zadeklarowano też utworzenie 166 nowych miejsc pracy i utrzymanie już istniejących 736 miejsc.

Dodano, że managerowie strefy zamierzają w głównej mierze pozyskiwać kolejne projekty, z naciskiem na branże priorytetowe tj.: lotnictwo, motoryzacja, szeroko rozumiana branża IT, przetwórstwo tworzyw sztucznych czy projekty badawczo-rozwojowe.

ARP S.A. informuje, że pierwszy kwartał z bardzo dobrym wynikiem zakończyła też Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Euro-Park Wisłosan". Wydano tam osiem decyzji o wsparciu przy 139 mln zł deklarowanych nakładów. Przybędzie 145 nowych miejsc pracy przy 1149 utrzymanych miejscach.

Do TSSE "Euro-Park Wisłosan" należy też "Euro-Park Kobierzyce" pod Wrocławiem. To na jego terenie lokuje inwestycje LG Energy Solution Wrocław (LGESWA) - jeden z największych eksporterów akumulatorów litowo-jonowych w Europie. Od 2020 r. LGESWA zainwestowała w zakład ulokowany na terenie "Euro-Park Kobierzyce" ok. 3,5 mld dolarów i planuje dodatkowo wydać ponad 730 mln dolarów do przyszłego roku.

"Obecnie prowadzona jest budowa już IV etapu inwestycji LGESWA, obejmująca przebudowę dawnego budynku TOSHIBA, m.in. Inwestor realizuje budowę dwóch dużych, trzypoziomowych hal produkcyjnych z infrastrukturą towarzyszącą, na których budowę uzyskał już pozwolenie na budowę" - informuje Przemysław Strzelec, p.o. dyrektora oddziału we Wrocławiu.

Jak podaje ARP S.A. już w tej chwili zakład LGESWA jest największą tego typu fabryką na świecie o zdolnościach produkcyjnych 70 GWh pojemności baterii rocznie, zaspokajającą ponad 60 proc. europejskiego rynku i dostarczającą ogniwa lub moduły do wszystkich marek produkowanych w Europie. Docelowo w 2023 r. zakład osiągnie zdolności produkcyjne na poziomie 100 GWh rocznie. Dla porównania Tesla Gigafactory w Nevadzie produkuje 20 GWh rocznie. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

