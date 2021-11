Wyjaśnijmy jeszcze dla porządku – chociaż intuicyjnie pewnie już każdy to rozumie – czym są te zawodności. Podręcznikowo rzecz biorąc są to sytuacje, w których rynki nie są idealnie konkurencyjne, zaś ceny nie równają się krańcowym kosztom produkcji. I to jest całkiem standardowy stan, w jakim znajduje się rynek, bo rynkowy stan natury jest z definicji niedoskonały. Zwykle wskazuje się na dwa główne wymiary tej niedoskonałości: pierwszy to niezdolność rynku do dostarczania dóbr publicznych, np. usług policyjnych, zaś drugi to tworzenie negatywnych kosztów zewnętrznych, np. zanieczyszczeń. Twierdzi się, że – piszę to w dużym uproszczeniu – są sposoby na doprowadzenie rynku do optimum w sensie Pareta, czyli polepszenia sytuacji jednych bez narzucania kosztów innym, bądź w sensie Kaldora-Hicksa, czyli polepszenia sytuacji jednych bez przerzucania zbyt wysokich kosztów na innych. I od tego właśnie jest rząd.