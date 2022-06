Szef rządu podkreślał jak wielkie szanse wiążą się z morzem, w tym gospodarcze, ale i związane z bezpieczeństwem Polski. "To wszystko od czego zaczyna się rozwój kraju zależy także od przemysłu okrętowego" - stwierdził.

Nawiązywał też do historii ostatnich 30 lat i osób, które starały się walczyć o utrzymanie kompetencji przemysłu morskiego, okrętowego, portowego. "Ale niestety lata dziewięćdziesiąte i dwutysięczne, to był proces odwrotny. W czasie transformacji gospodarczej nie tylko gubiliśmy te kompetencje, ale z lekceważeniem podchodziliśmy do ich utrzymania i do ich wprzęgnięcia w szersze procesy gospodarcze w ramach całego rozwoju i transformacji" - powiedział Morawiecki.

Według niego, "III Rzeczpospolita na samym początku odwróciła się od morza". "My przywracamy morze Polsce, a Polskę przywracamy wybrzeżu, bo wierzę, że to jest potężne sprzężenie zwrotne" - dodał premier.

Stwierdził, że nie byłoby "powolnej odbudowy kompetencji przemysłu morskiego bez naprawy finansów publicznych". "Musi być silny, polski przemysł okrętowy, który wzmocni nasze bezpieczeństwo - naszego wybrzeża i całej Rzeczypospolitej" - podkreślił Morawiecki.

Jak mówił, wysokie kompetencje przemysłu morskiego tworzą wysoką wartość dodaną. "Dzięki temu Polacy mogą zarabiać więcej, polscy inżynierowie zostają tu w Polsce, a nie szukają pracy gdzieś za granicą. Najzdolniejsi polscy twórcy, projektanci, inżynierowie, menadżerowie projektów, chcą tworzyć, rozwijać się tutaj w Polsce" - powiedział premier dodając, że "to wszystko jest możliwe dzięki naprawie finansów publicznych".

Morawiecki wyraził przekonanie, że polskie wybrzeże jest "wielką szansą, gwarantem bezpieczeństwa i symbolem wolności". "To wybrzeże jest wielką szansą, bo od Szczecina po Elbląg, przez nasze wspaniałe Trójmiasto, tworzymy i będziemy tworzyć kolejne komponenty całego przemysłu morskiego, który będzie z kolei potem kołem zamachowym całego przemysłu polskiego" - mówił.

Dzięki temu - dodał - że "udało się utrzymać (...) pewien potencjał i wiarę w to, że polski przemysł okrętowy jest potrzebny, będziemy inwestować coraz więcej w ten przemysł". "Program +Miecznik+, +Kormorany+, nasze wykrywacze min, +Albatros+ i kolejne, które będziemy budować potwierdzają nie tylko naszą wiarę, ale, że w ślad za naszymi słowami idą nasze czyny i idą pieniądze" - mówił.

"Kiedy zaczęliśmy nasze rządy od naprawy systemu finansów publicznych, naprawy po prostu budżetu państwa polskiego i we wszystkich tych inwestycjach, które tu widzicie, tych wojskowych, tych morskich, okrętowych, tych cywilnych, (...) przekop Mierzei Wiślanej, przekop tunelu do Świnoujścia, to wszędzie widzicie tu pieniądze publiczne. To nie jest cud. To pierwszy raz od 500 lat normalny polski budżet, naprawione finanse publiczne" - podkreślił premier.

Konwent Morski, to organ doradczy ministra infrastruktury, składający się ze specjalistów z branży gospodarki morskiej. Jego zadaniem jest między innymi opiniowanie kierunków działania resortu w obszarze gospodarki morskiej, rekomendowanie inicjatyw i zgłaszanie projektów, którymi zająć powinno się ministerstwo. (PAP)