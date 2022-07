Polska jest gotowa do rozmów na temat dobrowolnych mechanizmów oszczędzania zużycia gazu w poszczególnych państwach, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Potwierdziła, że propozycja wprowadzenia obowiązkowych mechanizmów redukcyjnych na jednolitym poziomie we wszystkich państwach Unii jest nie do zaakceptowania dla polskiego rządu.

Jutro odbywa się nadzwyczajne posiedzenie Rady UE ds. energii, na którym omawiana będzie propozycja Komisji, dotycząca redukcji zużycia gazu w sezonie 2022/2023 o 15%. Reklama Tylko dobrowolne mechanizmy oszczędzania gazu Reklama "Możemy rozmawiać na temat dobrowolnych mechanizmów. Możemy rozmawiać na temat oszczędzania w poszczególnych państwach. Tak jak robi Międzynarodowa Agencja Energii, zachęcając państwa do oszczędzania, przedstawiając pakiet propozycji, które z jednej strony redukują zużycie, z drugiej strony wpływają bardzo konkretnie na rachunki poszczególnych mieszkańców" - powiedziała Moskwa podczas konferencji prasowej. Jej zdaniem "to, co nie jest akceptowalne w propozycjach Komisji Europejskiej, to próba wymuszenia obowiązkowych mechanizmów redukcyjnych". "Trudno, żeby państwa zgodziły się na obowiązkowe redukcje gazu, nie wiedząc jak będzie wyglądała najbliższa zima, nie mając zabezpieczonych własnych interesów" - dodała. Unia jest podzielona Przypomniała, że przeciwko rozwiązaniom, zaproponowanym przez Komisję, opowiada się też Grecja, Hiszpania, Portugalia, Cypr, Malta, a niektóre państwa mają obiekcje do poszczególnych zapisów zaproponowanego przez Komisję dokumentu. "Jesteśmy za tym, żeby rozmawiać i współpracować. Jesteśmy gotowi rozmawiać np. z państwem niemieckim - co komunikowaliśmy od dawna - na temat dywersyfikacji paliw, współpracy naszych rafinerii. Ale to jest dobrowolna współpraca, oparta o konkretne umowy i współpraca partnerska" - podkreśliła. Bezpieczeństwo energetyczne Minister wskazała, że "bezpieczeństwo energetyczne to jest przede wszystkim zadanie konkretnego państwa i konkretnego rządu". "Za to bezpieczeństwo bierzemy odpowiedzialność i chcielibyśmy, żeby taką samą odpowiedzialność wzięły rządy pozostałych państw" - dodała. W ubiegłym tygodniu Komisja zaproponowała nowe narzędzie legislacyjne i europejski plan ograniczenia zapotrzebowania na gaz, aby zmniejszyć zużycie gazu w Europie o 15% do wiosny 2023 r.