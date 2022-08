"Część rodzin związanych z tzw. dużymi rodzinami chciałaby, aby wprowadzić rozwiązanie w postaci ilorazu, czyli każde dziecko to jest dodatkowa kwota wolna czy w całości czy w jakimś ułamku, co oczywiście zwiększałoby w przypadku kolejnych dzieci wymiar tego podatku, albo zerowałoby po prostu podatek dla rodzin. To jest rozwiązanie, nad którym się bardzo poważnie zastanawiamy. Analizowaliśmy wspólnie ze Związkiem Dużych Rodzin. Skutki finansowe są, oczywiście, duże z punktu widzenia budżetu, aby takie rozwiązanie wprowadzić" - powiedział Soboń w TVP1.

Ewentualna ulga miałaby dotyczyć tylko podatników PIT, bez rodzin rolnych.

"To jest na pewno dzisiaj coś, co byłoby bardzo sensowym, sprawiedliwym, uczciwym rozwiązaniem wobec rodzin, tylko pamiętajmy, że mamy jednocześnie rodziny, które nie mają wysokich podatków i nie skorzystałyby na tym rozwiązaniu, a korzystają z ulgi dla rodzin wielodzietnych. I ta ulga musiałaby w systemie zostać" - podkreślił.

Ministerstwo Finansów nie wyklucza takiego rozwiązania.

"To jest rozwiązanie, na które nie zdecydowaliśmy się teraz ze względu na wysokie koszty, to jest na pewno dobry kierunek dla tego, żeby ten system był bardziej sprawiedliwy" - wskazał wiceminister.

Kwota wolna od podatku wynosi obecnie 30 tys. zł.

