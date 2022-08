"Mamy cały sektor energochłonnych firm i dla tych firm energochłonnych przygotowaliśmy również specjalny pakiet dopłat ze strony państwa, ze strony budżetu państwa po to, żeby złagodzić skutki wysokich cen energii" - powiedział szef rządu.

Jak wyjaśnił Morawiecki, pakiet pomocowy jest przygotowywany z ministrem rozwoju i technologii Waldemarem Budą i wiceminister rozwoju i technologii Olgą Semeniuk.

Premier przypomniał, że obecnie, z powodu wysokich cen gazu, takie firmy jak Azoty, czy Anwil, wstrzymały produkcję nawozów.

"Sytuacja drogich, bardzo wysokich cen energii, to jest poważny problem dla tych, zwłaszcza firm, które bardzo mocno zależą od cen energii, jak na przykład Azoty czy Anwil, czyli te firmy które produkują nawozy. One wręcz teraz wstrzymały (produkcję - PAP)" - stwierdził.

Morawiecki wskazał, że to wstrzymanie dostaw gazu przez Putina doprowadziło do wzrostu cen gazu , co przełożyło się na bardzo wysokie ceny tych produktów, do których wyprodukowania gaz jest bardzo potrzebny.

Autor: Łukasz Pawłowski

