Jeszcze większy skok środków przeznaczanych na obronność nastąpi w 2023 r. Zapisane w ustawie budżetowej wydatki resortu obrony to prawie 97 mld zł, czyli 3 proc. PKB. Ale do tej kwoty trzeba doliczyć kilkadziesiąt miliardów złotych z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Prawdopodobne jest, że łącznie w tym roku polskie wydatki na obronność przekroczą 130 mld zł, czyli co najmniej 4 proc. PKB. Mimo że w ubiegłych miesiącach kolejne kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego zapowiadają zwiększanie wydatków na obronność, to wydając w 2023 r. ponad 4 proc. PKB na ten cel, prawdopodobnie Polska byłaby pod tym względem krajem NATO najwięcej wydającym na obronność. Według szacunków Sojuszu z czerwca 2022 r. w tym roku tylko Stany Zjednoczone i Grecja wydały ponad 3 proc. PKB na obronność, a zalecany przez Sojusz cel 2 proc. PKB osiągnie zaledwie 10 z 30 krajów członkowskich. To się jednak powoli zmienia. Już w ubiegłym roku wzrost wydatków na obronność zapowiedziały (i zrealizowały) Litwa, Łotwa i Estonia. Wszystkie państwa bałtyckie przekraczają już granicę 2 proc. PKB. W najbliższych latach mają do niej dobić m.in. Holandia i Czechy (2025 r.). Wzrosty tych wydatków zapowiedziało większość krajów europejskich, ale niektóre, jak choćby Dania czy Niemcy , chcą to robić bardzo powoli. Jak informowało nas niemieckie ministerstwo obrony pod koniec ubiegłego roku, Berlin ten cel zamierza osiągnąć „w ciągu maksymalnie pięciu lat”.