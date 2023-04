Reklama

W poniedziałek przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych podpisali umowę dotyczącą ulokowania siedziby Centrum Decyzji Wizowych (CDW) MSZ w łódzkim kompleksie Monopolis.

Przenosimy ważny ośrodek decyzyjny naszego resortu do Łodzi

Reklama

"Przenosimy ważny ośrodek decyzyjny naszego resortu do Łodzi. Jeszcze dziś otworzymy też nieco mniejszy, ministerialny ośrodek o zbliżonym profilu, w Kielcach - Centrum Informacji Konsularnej. Nasza decyzja dotycząca lokowania placówek w Łodzi, Kielcach, a w przyszłosci może też w innych ośrodkach, to element polityki zrównoważonego rozwoju" - poinformował Zbigniew Rau.

Jak wyjaśnił, CDW MSZ to instytucja, która powstała jako konsekwencja decyzji władz białoruskich, które doprowadziły do ograniczenia w roku 2020 aktywności polskich służb konsularnych na Białorusi. "Okazało się, że zapotrzebowanie na polskie wizy wszelkiego rodzaju rośnie, a my nie jesteśmy w stanie temu sprostać. Sytuacja nie dotyczyła tylko Białorusi, bo Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym krajem dla cudzoziemców pochodzących z państw, z którymi nie mamy umowy o rezygnacji z ruchu wizowego" - podkreślił minister.

Jego zdaniem, Polska jest krajem atrakcyjnym i popularnym m.in. w Azji - zarówno z perspektywy gospodarczej, jak i kulturalnej. Dodał, że w naszym kraju chce studiować i pracować wielu mieszkańców tego kontynentu.

"Niemożność zaspokojenia ich oczekiwań wizowych w terminie i w przewidywalny sposób, była dużym obciążeniem w naszych bilateralnych relacjach. Postanowiliśmy zatem powołać i rozbudować Centrum Decyzji Wizowych, przenieść je do Łodzi i w czerwcu rozpocząć od zatrudnienia około 15 osób, do końca roku 20, a do 2025 roku - 160" - dodał Rau.

Dla tego, kto aplikuje o wizę, to jest nieprawdopodobne udogodnienie

Jak zaznaczył, celem MSZ jest usprawnienie obsługi decyzji wizowych i odciążenie placówek konsularnych. Zdaniem Raua, większość "rutynowych i niekontrowersyjnych" wniosków wizowych można przyjąć i obsłużyć drogą elektroniczną, natomiast w szczególnych przypadkach aplikujący o wizę zostanie poproszony o złożenie wizyty w wydziale konsularnym ambasady - jego dokumenty zostaną przesłane z Łodzi wprost do konsula.

"Dla tego, kto aplikuje o wizę, to jest nieprawdopodobne udogodnienie, ale także dla tego, kto zaprasza obcokrajowca. Pomyślmy np. o polskim biznesie czy uczelniach. To znakomite ułatwienie oraz oszczędność, bo utrzymanie dobrze opłacanego pracownika w łódzkim Centrum to zupełnie coś innego niż utrzymanie konsula na miejscu, zwłaszcza w kraju wymagającego szczególnej opieki" - powiedział szef MSZ.

Prezes spółki Virako Krzysztof Witkowski podkreślił, że Monopolis to zrewitalizowana dawna fabryka monopolu wódczanego, która przekształciła się w nowoczesne centrum, w którym oprócz powierzchni biurowych znajduje się teatr, restauracje, galeria sztuki.

"Cieszę się, że nasz projekt oparty na rewitalizacji fabryki z 1902 roku spotkał się z uznaniem państwowej instytucji, tym bardziej że został zrealizowany przez polską, lokalną firmę i doceniony tzw. Oscarem nieruchomościowym, czyli nagrodą MIPIM Award 2020, przyznaną w Paryżu dla najlepszej inwestycji wielofunkcyjnej roku 2020" - zaznaczył Witkowski.

Autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska