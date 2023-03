Niemcy pracują nad zmianami w prawie, by otworzyć bardziej rynek dla zagranicznych pracowników, a szczególnie specjalistów IT. Kanclerz Niemiec zaznaczył, że to priorytet jego rządu w tym roku – informuje „The Economic Times”.

Praca w IT. Braki kadrowe w Niemczech Reklama „Jestem pewny, że wielu będzie chciało skorzystać z możliwości zatrudnienia jako wykwalifikowani pracownicy w Niemczech” – zaznaczył Olaf Scholz, komentując zmiany ws. wiz pracowniczych dla obywateli Indii. Jak dodał, Niemcy potrzebują szczególnie specjalistów z obszaru rozwoju oprogramowania i IT”. Reklama Według zapowiedzi kanclerza ma powstać nowy system dla ubiegających się o wizy pracownicze w Niemczech (nowe rozwiązanie będzie skierowane do tych, którzy nie podpisali jeszcze umowy o pracę). W niedzielę kanclerz Niemiec podczas wizyty w Indiach odwiedził firmę SAP Labs India w Bangalore. Scholz podkreślił, że jest gotowy na to, by zmniejszyć przeszkody związane z imigracją wykwalifikowanych pracowników, a nawet ich rodzin. Praca w IT. Braki kadrowe w Niemczech Na niemieckim rynku pracy panuje niedobór pracowników o „kluczowych umiejętnościach w zakresie inżynierii oprogramowania” – zaznacza „The Economic Times”. Brak znajomości języka – według Scholza – nie będzie przeszkodą. Zdaniem polityka osoby, które mówią po angielsku, z czasem nauczą się też niemieckiego. Bariera językowa sprawia jednak, że imigranci wybierają częściej m.in. Wielką Brytanię oraz Francję. Odmawiają realizacji projektów, bo brakuje specjalistów IT [BADANIE] Zobacz również W 2022 r. Niemcy i Indie sformalizowały program, który ułatwia pracownikom możliwość zatrudnienia w RFN. Dzięki inicjatywie m.in. 3 tys. osób (rocznie) może uzyskać wizę, a studenci przedłużyć pobyt o 18 miesięcy. Ustalenia dotyczą Academic Evaluation Center w New Delhi. Ponad połowa firm w Niemczech walczy z niedoborem pracowników. Na nowych kandydatów – jak wynika z badania Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (DIHK), czeka ok. 2 mln stanowisk (co stanowi prawie 100 mld euro utraconej produkcji) – podaje „The Economic Times”. msa Dalszy ciąg materiału pod wideo