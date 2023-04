Dodał, że wnioski z tych manewrów posłużą planowaniu dalszych działań, w tym kolejnej edycji ćwiczenia Anakonda - największego ćwiczenia polskiego wojska.

"Jesteśmy w porcie Nowy Świat na tak zwanym przekopie Mierzei Wiślanej. Ten odcinek drogi wodnej ma znaczenie strategiczne dla obrony terytorium i granic Rzeczypospolitej" - powiedział prezydent, wskazując na bliskość obwodu kaliningradzkiego.

Zwrócił uwagę, że poza głównym ćwiczącym - 16. Dywizją Zmechanizowaną - w ćwiczeniu biorą udział żołnierze innych jednostek, w tym wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze SG i policji.

Dodał, że poza zakupami uzbrojenia i sprzętu, w tym ostatnich kontraktów na broń pancerną, artyleryjską i śmigłowce - "sprawą podstawową jest doskonalenie umiejętności armii". "Wnioski z tego ćwiczenia posłużą do dalszych działań, także do końcowego przygotowania do ćwiczenia Anakonda" - powiedział.