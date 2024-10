- Przygotowanie dobrego projektu, odpowiadającego na potrzeby rynku, to klucz do sukcesu. W ostatnim naborze Ścieżki SMART dla dużych przedsiębiorstw oceniliśmy pozytywnie 73 projekty i rekomendowaliśmy je do dofinansowania w łącznej kwocie 761 mln zł – powiedział prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs Ścieżka SMART charakteryzuje brak ograniczeń tematycznych, ale każdy zgłoszony projekt musi wpisywać się w przynajmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Adresatem tego działania są duże przedsiębiorstwa.

- Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki daje wiele możliwości rozwoju polskim przedsiębiorstwom. Tworzenie nowych produktów, usprawnianie procesów czy transformacja firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju to tylko kilka z wielu korzyści, jakie przedsiębiorcy mogą uzyskać otrzymując dofinansowanie. Warto więc zapoznać się z zasadami konkursu Ścieżka SMART i modułami rozszerzającymi projekty, by dostosować je indywidualnie pod swoje potrzeby – dodaje dyrektor Jerzy Małachowski.

Każdy zgłoszony w naborze projekt musi obowiązkowo obejmować moduł B+R na rzecz opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym. Każdy przedsiębiorca może wybrać również dodatkowy moduł lub kilka modułów rozszerzających projekt:

moduł wdrożenie innowacji, czyli dofinansowanie na wdrożenie wypracowanej innowacji w formie produktów lub procesów biznesowych w zakresie produkcji wyrobów lub usług,

moduł infrastruktura B+R – dofinansowanie na infrastrukturę niezbędną do tworzenia innowacji,

moduł cyfryzacja – inwestycje związane z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów, jak i produktów, usług, modelu biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa,

moduł zazielenienie przedsiębiorstw – transformacja przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki w obiegu zamkniętym,

moduł internacjonalizacja – promocja zagraniczna produktów (wyrobów lub usług) lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej oraz ich obronę w przypadku naruszenia,

moduł kompetencje - doskonalenie i zdobywanie kwalifikacji, umiejętności oraz wiedzy zespołu projektowego.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 24 października 2024 roku (w ostatnim dniu do godz. 16:00). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju apeluje, by nie zostawiać złożenia wniosków na ostatnią chwilę, co może spowodować przeciążenie systemu.

Ścieżka SMART jest instrumentem realizującym Priorytet I – Wsparcie dla przedsiębiorców programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCBR: gov.pl/ncbr