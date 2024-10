Reklama

Jedność kluczowa dla Europy

W Warszawie zakończyła się Konferencja dla Europy Niemieckich Izb Handlowych za granicą, której hasło przewodnie brzmiało „Europe - the next step!”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) we współpracy z trzydziestoma izbami partnerskimi z całej Europy, a wzięło w nim udział ponad 250 czołowych przedstawicieli świata polityki, biznesu, nauki i społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas inauguracyjnego panelu dyskusyjnego „Cyfrowa przyszłość” sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki Środowiska, Udo Philipp, wyraził przekonanie, że jedność jest kluczowa dla przyszłości Europy. Ignacy Niemczycki, podsekretarz stanu w polskim Ministerstwie Rozwoju i Technologii, wskazał na wyzwania stojące przed Polską i innymi krajami, podkreślając potrzebę wzmocnienia europejskiej współpracy.

Michael Kern, rzecznik niemieckich izb handlowych, zauważył, że region Europy Środkowej i Wschodniej odgrywa coraz ważniejszą rolę w Unii Europejskiej. Polska, jako lider Grupy Wyszehradzkiej, jest jednym z motorów rozwoju, co powinno być zauważone na arenie europejskiej. Zachęcał do śledzenia wydarzeń w tej części Europy, aby dostrzec nowe możliwości współpracy, które mogą przyczynić się do umocnienia Unii.

Sytuacja gospodarcza Polski

W trakcie konferencji duże zainteresowanie wzbudziły również kwestie związane z obecną sytuacją gospodarczą i potencjałem polskiego rynku. Polska była przedstawiana jako dynamicznie rozwijający się kraj, który w ostatnich latach osiągnął znaczący postęp gospodarczy. Przykładem tego są sukcesy polskich firm w obszarach takich jak nowe technologie, fintech, alternatywna żywność i biotechnologia, które zaznaczyły swoją obecność na rynku międzynarodowym.

Znaczenie współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami podkreślił dr Lars Gutheil, dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Zwrócił uwagę na fakt, że w Polsce działa ponad 5500 niemieckich firm, co świadczy o wysokim poziomie zainteresowania polskim rynkiem. Poruszane na konferencji tematy, takie jak bezpieczeństwo europejskie, przyszłość rynku energii, stabilność łańcuchów dostaw oraz zrównoważony rozwój sektora mobilności, wskazują na obszary, w których współpraca między państwami może w nadchodzących latach ulec dalszemu zacieśnieniu.

W kontekście przyszłości Ukrainy, paneliści z państw Trójkąta Weimarskiego dyskutowali na temat możliwości wsparcia tego kraju w jego dążeniach do członkostwa w UE. Andrzej Szejna, Heiko Maas, Etienne de Poncins, Kateryna Glazkova oraz Oliver Gierlichs zgodzili się, że Ukraina potrzebuje nie tylko politycznego i militarnego wsparcia, ale również inwestycji, które powinny być realizowane właśnie teraz, aby wspierać rozwój tego kraju i jego europejskie aspiracje.

Podsumowując konferencję, profesor Marek Belka zauważył, że Polska jest przykładem udanej transformacji gospodarczej i dynamicznego rozwoju w ramach Unii Europejskiej. Po dwudziestu latach od wstąpienia do UE, Polska staje się argumentem za rozszerzaniem i wzmacnianiem Unii, ponieważ tylko zjednoczona Europa może skutecznie bronić swoich interesów w obliczu globalnych wyzwań i niestabilności.