Ceny paliw stałych pochodzą z początku października tego roku. Ankietę przeprowadzono w trzydziestu dwóch składach we wszystkich województwach. W porównaniu do poprzedniego kwartału ceny węgla orzech i groszek wzrosły o 6 proc., stabilne są ceny pelletu, natomiast drewno kawałkowe staniało średnio o 6 proc., chociaż – jak podkreślają autorzy raportu – jego ceny są bardzo zróżnicowane. W monitoringu Polskiego Alarmu Smogowego, prowadzonym od stycznia 2021 najwyższe ceny paliw stałych odnotowano w listopadzie 2022 roku i od tego czasu zaobserwowano stały spadek, z niewielką tendencja wzrostową rozpoczynającą się w styczniu tego roku.

Kotły na węgiel, drewno, gaz kontra pomy ciepła. Co wychodzi najtaniej

Koszty ogrzewania domu i wody zostały sprawdzone dla budynku o powierzchni 150 metrów kwadratowych zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę. Założono średni stan ocieplenia przy zużycia ciepła na poziomie 120 kilowatogodzin na rok, na metr kwadratowy. Najdroższe jest ogrzewanie olejowe - 11 787 złotych. Tańszą opcją są kotły gazowe - 9 467 zł i kotły na węgiel i drewno 6 179-8 092 zł. Najtaniej wychodzi ogrzewaniepompami ciepła. Zależnie od typu pompy roczny koszt to od 4 531 do 6 931 zł.

Jak wygląda porównanie z cenami sprzed roku?

Ciekawie wygląda porównanie obecnych kosztów paliw stałych z cenami sprzed roku (z września 2023 r.). Wszystkie ceny monitorowanych paliw uległy obniżeniu. Rok do roku średnia cena węgla typu „orzech” spadła z 1 796 do 1 426 zł za tonę (spadek o 21 proc.), granulat węglowy „groszek” staniał z 1 769 do 1 526 zł za tonę (spadek o 14 proc.), pellet z 1 700 do 1 408 zł za tonę (spadek o 17 proc.) oraz drewno kawałkowe z 515 do 435 zł za metr sześcienny (spadek o 16 proc.).

Ogrzewanie domu gazem coraz droższe

Wraz ze zmieniającymi się cenami nośników grzewczych zmienił się również koszt ogrzewania domu. Porównanie rok do roku kosztu ogrzewania typowego 150-metrowego budynku o średnim ociepleniu, zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę niesie sporo zaskakujących informacji. Popularne ogrzewanie gazowe to wzrost rocznych kosztów o 21%. Po drugiej stronie skali uplasowały się pompy ciepła. Ogrzewający swoje domy powietrzną lub gruntową pompą ciepła z ogrzewaniem podłogowym mogą cieszyć się aż 27-28 proc. spadkiem kosztów ogrzewania! Taniej mają również właściciele kotłów na drewno i węgiel, chociaż w tym przypadku spadek kosztów to 14-16 proc.

Ceny ogrzewania dla różnych budynków i rodzajów ogrzewania sprawdzić można w kalkulatorze kosztów Uwzględnia on nie tylko stan ocieplenia budynku, ale również bierze pod uwagę aktualnie obowiązujące ceny węgla, gazu czy prądu. Kalkulator pozwala ocenić jaki typ ogrzewania domu jest dla nas najkorzystniejszy finansowo.

Energetyczne wampiry pustoszą domowe budżety

W przypadku tak zwanych „wampirów energetycznych”, czyli domów bez ocieplenia (zużycie ciepła na średnim poziomie 200 kilowatogodzin na rok, na metr kwadratowy) koszty ogrzewania – niezależnie od jego rodzaju są bardzo wysokie. Ogrzewanie takiego domu kotłem gazowym to koszt około 14 830 zł, węglowy „kopciuch” to 13 070 zł, a pompy ciepła od 7 do 11 tys. zł. To porównanie pokazuje, że jeśli nie ocieplimy domu, to nawet najoszczędniejsze źródła ciepła generować będą wysokie koszty ogrzewania.

