Wzrost PKB

Wzrost PKB sięgnie 2,7% w 2024 r., a następnie przyspieszy do 3,4% w 2025 r. oraz spowolni do 2,8% w 2026 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Tempo wzrostu w ujęciu r/r osiągnie 2,6% w III kw. br. (wobec notowanych 3,2% wzrostu r/r w II kw.) oraz przyspieszy do 2,9% r/r w IV kw. br.

Osłabiona aktywność gospodarcza w strefie euro

"Przebieg procesów gospodarczych w Polsce przedstawiony w projekcji znajduje się pod wpływem osłabionej aktywności ekonomicznej w strefie euro, zwłaszcza w gospodarce niemieckiej. Prognozowana skala jej ożywienia w kolejnych latach jest ograniczona, co wpływa negatywnie na wzrost PKB w Polsce ze względu na silne powiązania gospodarcze naszego kraju z krajami strefy euro. W kierunku wolniejszego tempa ożywienia krajowej koniunktury oddziałuje jednocześnie wysoki poziom realnej stopy procentowej. W konsekwencji w II połowie br. tempo wzrostu PKB w Polsce będzie prawdopodobnie niższe niż 3% r/r, a dynamika konsumpcji spowolni względem I połowy br. Pomimo silnego wzrostu dochodów do dyspozycji ludności, sprzedaż detaliczna we wrześniu br. spadła, a krajowy sektor przemysłowy znajduje się w stagnacji" - czytamy w "Raporcie o inflacji".

Fundusze unijne

W 2025 r. oczekiwane jest przyspieszenie dynamiki PKB w Polsce, do czego przyczyni się silny wzrost napływu funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 oraz z Krajowego Planu Odbudowy, podnoszący w szczególności ścieżkę inwestycji, podano także.

"Jednocześnie jednak stopniowo będzie wygasał wpływ ekspansywnej polityki fiskalnej, podwyższającej dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, na dynamikę ich wydatków konsumpcyjnych. Z uwagi na to, że popyt zagraniczny będzie wspierał krajową koniunkturę jedynie w niewielkim stopniu, a - zgodnie z założeniem projekcji - stopy procentowe NBP pozostaną w jej horyzoncie na niezmienionym poziomie, przyśpieszenie wzrostu gospodarczego 2025 r. będzie ograniczone. Z kolei w 2026 r. dynamika PKB ponownie obniży się poniżej poziomu 3%" - czytamy dalej.

W 2025 r. PKB wyniesie - według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej w odpowiednich kwartałach: 3,3%, 3,3%, 3,6%, 3,2%.

W 2026 r. będzie to odpowiednio - w kolejnych kwartałach: 3,1%, 2,8%, 3% i 2,4%.

Projekcja listopadowa z modelu NECMOD obejmuje okres od IV kw. 2024 r. do IV kw. 2026 r. - punktem startowym projekcji jest III kw. 2024 r. Projekcja została przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP, w tym stopie referencyjnej równej 5,75%, z uwzględnieniem danych dostępnych do 22 października 2024 r. (cut-off date), wskazał bank centralny.

Inflacja bazowa

Inflacja bazowa (CPI po wyłączeniu cen żywności i energii) wyniesie - według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej - 4,3% r/r w 2024 r., 4,3% w 2025 r. i 3,7% w 2026 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

W IV kw. 2024 r. inflacja bazowa wyniesie - według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej - 4,2% r/r. W 2025 r. będzie to odpowiednio - w kolejnych kwartałach: 4,3%, 4,4%, 4,3% i 4,1%, zaś w 2026 r.: 4%, 3,8%, 3,5% i 3,3%.

"W najbliższych kwartałach nastąpi nieznaczny, przejściowy wzrost inflacji bazowej. Do jej wzrostu w IV kw. 2024 r. przyczyni się dodatni efekt bazy. Jest on związany z poszerzeniem listy osób uprawnionych do korzystania z darmowych lekarstw we wrześniu ub.r. oraz promocjami cenowymi w usługach łączności oraz turystyce zorganizowanej w listopadzie ub.r. Na przełomie lat 2024-2025 inflację bazową podniosą natomiast podwyżki regulowanych taryf na zaopatrywanie w wodę i odprowadzanie ścieków zatwierdzane przez Wody Polskie przedsiębiorstwom i spółkom komunalnym" - czytamy w "Raporcie o inflacji".

"Dynamikę cen towarów nieżywnościowych w przyszłym roku będzie podwyższać z kolei wyraźny wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe w marcu 2025 r. Podobnie jak inflacja cen żywności, inflacja bazowa na początku 2025 r. będzie również nadal pod rozłożonym w czasie wpływem szybko rosnących w 2024 r. kosztów pracy, co odzwierciedla podwyższone tempo wzrostu cen usług, charakteryzujących się przeciętnie wyższym stopniem pracochłonności" - czytamy dalej.

