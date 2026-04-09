Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Od kiedy droższe ceny paliw?

Ile trzeba zapłacić za paliwo 9 kwietnia 2026 r.? Benzyna, olej napędowy, LPG – jakie ceny paliw?

Na podstawie przepisów obowiązujących od końca marca, wprowadzonych w reakcji na wzrost cen paliw związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie, maksymalna cena paliw jest ustalana każdego dnia roboczego przez ministra energii według określonego algorytmu. Na dzień dzisiejszy (9 kwietnia 2026 r.) wynoszą one:

benzyna 95 – 6,27 zł/l

benzyna 98 – 6,88 zł/l

olej napędowy – 7,83 zł/l

W przypadku LPG (nieobjętego rządowym pakietem „CPN”) średnia cena w Polsce na dzień 8 kwietnia 2026 r. wynosi 3,84 zł/l. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami maksymalna cena paliw wyliczana jest na podstawie średniej ceny hurtowej na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową (0,30 zł/l) oraz podatek VAT.

Przed wprowadzeniem regulacji na niektórych stacjach ceny benzyny Pb95 zbliżały się do 8 zł/l, natomiast oleju napędowego nawet do 9 zł/l. Rządowa interwencja miała odciążyć kierowców, jednak powrót do niższych cen jest ściśle uzależniony od poprawy sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

Cena ropy w dół. Co wpłynęło na obniżkę?

Cena baryłki ropy na dzień 9 kwietnia 2026 r. wynosi około 96,76 USD. Spadki są efektem porozumienia między USA a Iranem w sprawie zawieszenia broni. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego rozejmu, pod warunkiem natychmiastowego otwarcia cieśniny Ormuz przez Iran. Ocenił również, że negocjacje pokojowe osiągnęły znaczący postęp.

Do ogłoszenia zawieszenia broni doszło niespełna 90 minut przed upływem ultimatum wyznaczonego przez prezydenta USA – o godzinie 2:00 czasu środkowoeuropejskiego. Jeszcze dzień wcześniej Trump zapowiadał, że „tej nocy zginie cała cywilizacja”, dodając, że choć tego nie chce, może do tego dojść. Wcześniej groził zniszczeniem infrastruktury krytycznej, jeśli Iran nie zawrze porozumienia i nie otworzy cieśniny Ormuz.

Władze w Teheranie poinformowały również, że w piątek 10 kwietnia w Islamabadzie rozpoczną się rokowania pokojowe między Iranem a USA. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt potwierdziła, że rozmowy trwają, ale nie podała szczegółów.

Ważne Tuż po ogłoszeniu zawieszenia broni ceny ropy gwałtownie spadły -amerykańska ropa West Texas Intermediate (WTI) potaniała o około 13 proc., do poziomu poniżej 100 dolarów za baryłkę (ok. 98 USD).

Limit cen paliw utrzymany pomimo spadku cen ropy

Premier Donald Tusk stwierdził, że mimo zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie rząd nie rezygnuje z mechanizmu CPN. Dodał, że oczekuje, iż od piątku kierowcy odczują spadek cen paliw dzięki efektom rozejmu.

Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział w Radiu ZET, że jeśli trend spadkowy się utrzyma i nie dojdzie do eskalacji konfliktu, ceny paliw mogą w ciągu kilku dni spaść o kilkanaście groszy, a diesel wróci do poziomów sprzed wprowadzenia pakietu.

Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Od kiedy droższe ceny paliw?

Od samego uchwalenia pakietu, Rząd zakłada, że rozwiązania te mają charakter czasowy. Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki zmieniające przepisy dotyczące obniżonych stawek VAT weszło w życie we wtorek, 31 marca. Zgodnie z jego treścią obniżona do 8 proc. stawka VAT obowiązuje od 31 marca do 30 kwietnia.

Drugie rozporządzenie, dotyczące obniżenia stawek akcyzy na paliwa, weszło w życie 30 marca i obowiązuje z kolei do 15 kwietnia. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym minister finansów może czasowo (do 30 czerwca) obniżać stawki akcyzy w drodze rozporządzenia.

Z kolei ustawa opublikowana 28 marca wprowadziła mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw na stacjach. Limity mają obowiązywać przez okres stosowania obniżonego VAT, czyli do 30 kwietnia.

Na dziś nie podjęto decyzji o przedłużeniu pakietu CPN. Według zapowiedzi decyzja w sprawie dalszego obowiązywania obniżonej akcyzy i VAT ma zapaść na początku przyszłego tygodnia – pod warunkiem, że cena diesla utrzyma się poniżej 1900 USD za tonę. Jak wylicza Ministerstwo Energii, koszt dla budżetu obniżki VAT na paliwa to ok. 930 mln zł, a obniżka akcyzy to ok. 400 mln w przypadku wprowadzonej obniżki w okresie 30 marca-15 kwietnia.

Polacy nie chcą powrotu do rynkowych cen paliw

Tak wynika z sondażu zleconego przez „Super Express”. Badanie Instytutu Badań Pollster pokazuje, że aż 80 proc. respondentów opowiada się za utrzymaniem urzędowych cen maksymalnych do końca 2026 roku. Przeciwnego zdania jest 20 proc. badanych (bez uwzględnienia osób niezdecydowanych).

Sondaż przeprowadzono w dniach 2-3 kwietnia na próbie 1011 dorosłych osób. Wyniki wskazują jednoznacznie: obawy przed wzrostem cen są silniejsze niż zaufanie do mechanizmów wolnorynkowych.

Źródła:

gov.pl, PAP, Super Express, e-petrol.pl, bankier.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2026 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dziennik Ustaw 2026 r. poz. 415)

Ustawa z dnia 27 marca 2026 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dziennik Ustaw 2026 r. poz. 414)