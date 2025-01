Krzysztof Jackowski, jak donosi "Super Express", nie ma złudzeń. Jego zdaniem, czeka nas podwyżka wieku emerytalnego. "Mam wrażenie, że taki jest zamiar. W większości koalicji taki jest zamiar. Tak naprawdę dyskusję o tym odkładają na czas późniejszy, albo na czas, gdy będą mieli lepsze notowania" - mówi tabloidowi słynny jasnowidz z Człuchowa.

Jackowski ostrzega przed wielkim kryzysem gospodarczym

A to nie koniec ponurych prognoz gospodarczych wróża. Jego zdaniem, wkrótce zacznie się potężny kryzys. Jego pierwszym etapem będą problemy z ropą, której albo będzie brakować, albo będzie potwornie droga...Po tym będzie tylko gorzej. "Nastąpi potężny krach. Kiedy ten krach się zacznie, będzie to krach wielkich strat i spadków. (W wizji skojarzyło mi się, że politycy w różnych państwach będą mówili, iż ten krach da się opanować, ale wyjście z niego potrwa co najmniej 8 lat. To będzie krach, który trwale zmniejszy stopę życiową obywateli. Ludzie to zaakceptują, bo będą wiedzieli, że to przez krach" - podsumowuje Krzysztof Jackowski.