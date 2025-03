Jak ciepłe bułki rozchodziły się pieniądze na dofinansowanie fotowoltaiki, magazynów energii lub ciepła. To dlatego, choć pierwotny budżet programu Mój Prąd 6.0 opiewał na 400 milionów złotych, został zwiększony do 1,25 mld.

To ostatni dzwonek na wniosek o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach rządowego programu mogą się ubiegać ci, którzy zainwestowali w fotowoltaikę po pierwszym dniu stycznia 2021 roku i rozliczają się w systemie net-billing. Kto jeszcze wniosku nie złożył, ma na to ostatnią szansę. Można to zrobić jeszcze tylko 6 marca.

Mój Prąd 6.0. Co zrobić, żeby dostać dofinasowanie

Żeby otrzymać pieniądze, konieczne jest dołączenie do wniosku dokumentu potwierdzającego przyłączenie instalacji do sieci. Maksymalne dofinansowanie dla fotowoltaiki z magazynami ciepła i energii to 28 tys. zł.

Dofinansowanie do mikroinstalacji PV, w przypadku inwestycji także w magazyn energii i magazyn ciepła, wynosi do 7 tys. zł, a bez niego – do 6 tys. zł. Do magazynu energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 decymetrów sześciennych, prosumenci mogą uzyskać do 5 tys. zł dofinasowania, a do magazynu energii elektrycznej o minimalnej pojemności dwóch kilowatogodzin– do 16 tys. zł.

Inwestowanie w magazyn energii elektrycznej i magazyn ciepła

Aby uzyskać dofinansowanie do instalacji PV zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od pierwszego dnia sierpnia 2024 r konieczna jest inwestycja w magazyn energii elektrycznej lub magazyn ciepła. Moc takiej instalacji fotowoltaicznej może wynieść od dwóch do 20 kilowatów. Obowiązkowe jest ponadto złożenie dokumentu wystawianego przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzającego przyłączenie mikroinstalacji do sieci.

Szósta edycja programu miała trwać od września do 20 grudnia 2024 r. Jednak ostatecznie nabór wniosków został wydłużony do 6 marca 2025 r.