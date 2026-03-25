Już w kwietniu, wraz ze zwykłą emeryturą lub innym świadczeniem, ZUS wyśle 13. emeryturę. Jednak nie wszyscy dostaną trzynastą emeryturę. Wcale nie trzeba mieć statusu emeryta, by dostać „trzynastkę”, za to samo dodatkowe roczne świadczenie może być niższe, bo podzielone na kilka osób.

Kluczowa data do wypłaty trzynastej emerytury

Nie trzeba pobierać emerytury ani innego świadczenia, który uprawnia do otrzymania „trzynastki”, żeby w kwietniu otrzymać od ZUS 1978,49 zł brutto. Warto od razu wspomnieć o tym, że choć dla wszystkich kwota brutto jest taka sama, kwota netto może być inna. Emeryci o niskich dochodach mogą złożyć do ZUS wniosek, dzięki czemu zyskają około 200 zł.

Przykład Ten ruch nie opłaca się w przypadku emerytów, których miesięczne świadczenia przekraczają 2500 zł.

Zanim ZUS w kwietniu wyśle „trzynastkę” sprawdzi, czy osoba pobierająca jedno ze świadczeń: emeryturę, rentę (np. z tytułu niezdolności do pracy, socjalną, rodzinną), świadczenie lub zasiłek przedemerytalny lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, na dzień 31 marca 2026 roku ma potwierdzone prawo do tych świadczeń.

To kluczowa data dla wypłaty trzynastej emerytury. Nawet, jeśli dana osoba ma prawo do tych świadczeń w lutym, w marcu sytuacja może wyglądać inaczej. Wystarczy stracić prawo do świadczenia (np. za sprawą przekroczenia limitu dochodów: to dotyczy osób pracujących), by nie otrzymać również trzynastej emerytury.

Terminy wypłat 13. emerytury w 2026 roku

Standardowo ZUS wypłaca trzynaste emerytury w kwietniu, zgodnie z harmonogramem wypłaty świadczeń (w tym samym terminie, co comiesięczne świadczenie). Jednak z uwagi na święta wielkanocne i weekendy, daty wypłaty świadczeń będą inne. Trzynastą emeryturę ZUS wypłaci:

1 kwietnia,

3 kwietnia,

10 kwietnia,

15 kwietnia,

20 kwietnia,

24 kwietnia.

Nie wszyscy uprawnieni do jej otrzymania przelew zobaczą na kontach w kwietniu. Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny wypłaty „trzynastki” mogą spodziewać się w maju, w terminie wypłaty świadczenia.

Kto w 2026 roku dostanie 13. emeryturę?

Każdy, kto pobiera jedno z niżej wymienionych świadczeń i na dzień 31 marca 2026 r. ma potwierdzone prawo do świadczenia:

emerytury (w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej),

renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych),

renty szkoleniowej,

renty socjalnej,

renty rodzinnej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

W przypadku pobierania więcej niż jednego świadczenia (nawet, jeśli przysługuje świadczenie z KRUS i ZUS), wypłacona zostanie jedna „trzynastka”. Będzie ona taka sama dla wszystkich (1978,49 zł brutto), wyjątkiem jest sytuacja, w której 13. emerytura zostanie podzielona na liczbę osób uprawnionych do jednej renty rodzinnej.