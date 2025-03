Podniesienie kwoty wolnej do 60 tys. zł

"Chociaż w umowie koalicyjnej nie zapisano podwyższenia kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł, to nie zrezygnowano z planu spełnienia, złożonej podczas kampanii wyborczej, obietnicy. Jej realizacja zależy od stanu finansów państwa oraz od sytuacji geopolitycznej. Koszt wprowadzenia tej zmiany dla roku 2026 wyniósłby 55,9 mld zł, co znacząco wpłynęłoby na uszczuplenie dochodów budżetu państwa" - napisał Neneman w odpowiedzi na interpelację poselską.

W maju 2024 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podało, że rząd analizuje możliwość podwojenia kwoty wolnej od podatku, przy czym koszt jej podwyższenia do 60 tys. zł to 52,5 mld zł dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego (JST), które partycypują w tych wpływach.

W marcu 2024 r. premier Donald Tusk zapowiadał, że projekt podwyższenia kwoty wolnej od podatku PIT do 60 tys. zł wejdzie w życie na pewno wcześniej niż przed końcem obecnej kadencji.

(ISBnews)