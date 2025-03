Polski lokalny biznes ignoruje internet i wciąż tkwi w erze off-line-owej niż on-line-owej. Takie wnioski płyną z najnowszych badań Trustmate.io. Okazuje się, że zaledwie 25 proc. lokalnych firm w Polsce ma własną stronę internetową, wynika z badań TrustMate.io.

Od przestrzeni cyfrowej ciągle wolą real

Te dane oznaczają, że większość przedsiębiorstw, szczególnie tych mniejszych, lokalnych, jest bardziej obecna w realnym świecie niż w przestrzeni cyfrowej. Jednakże, ta tendencja ulega stopniowej zmianie. Dynamiczny rozwój zarówno internetu, w 2024 roku w Polsce aż 87,6 proc. osób w wieku 16-74 lat regularnie korzystało z internetu (co najmniej raz w tygodniu), wynika z danych GUS, e-commerce oraz faktu, że blisko 70 proc. rodzimych internautów sprawdza opinie o lokalnych firmach w internecie przed podjęciem decyzji zakupowej, zmusza przedsiębiorców działających lokalnie do zmiany. Te dane jasno wskazują, że obecność w sieci także okolicznych biznesów staje się kluczowa dla sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym krajobrazie biznesowym.

Blisko 70 procent Polaków sprawdza e sieci opinie na temat lokalnych firm

Jak wynika z najnowszych badania TrustMate.io, zdecydowana większość (68,28 proc.) Polaków sprawdza często lub zawsze opinie na temat lokalnych firm i instytucji, zanim dokona wyboru. Na pytanie: Jak często czyta Pan/Pani recenzje i/lub opinie zanim wybierze lokalny biznes, internauci udzielili następujących odpowiedzi: często to robię (41,38 proc.), zawsze to robię (27,241 proc.), robię to, ale tylko czasami (19,34 proc.), robię to, ale rzadko (8,61 proc.).

W tych województwach internauci najczęściej czytają recenzje w internecie

Najbardziej aktywni w czytaniu recenzji są mieszkańcy województwa lubuskiego , pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego, a także osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym. Z resztą, tak samo jak osoby z najniższymi dochodami, aż 37,10 proc. z nich czyta opinie „zawsze".