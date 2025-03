Z danych GUS wynika, że w 2024 roku liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 286,4 mln osób, co oznacza spadek ruchu granicznego cudzoziemców o 0,6 proc. w stosunku do poprzedniego roku. W samym czwartym kwartale 2024 roku odnotowano 66,1 mln przekroczeń granicy, z czego cudzoziemcy stanowili 55,4 proc.. W tym okresie Ukraińcy przekraczali granicę Polski 4,18 mln razy, co jest wynikiem równym analogicznemu okresowi 2023 roku.

– Ruch na granicy polsko-ukraińskiej pozostaje na stabilnym poziomie. Podobnie liczba Ukraińców przebywających w Polsce oscyluje wokół 1,5-2 mln osób, z czego około 980 tys. korzysta z ochrony czasowej – komentuje Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy z firmy Personnel Service.

Powrót do wyników sprzed pandemii

Wydatki Ukraińców w Polsce w czwartym kwartale 2024 roku wyniosły 1,76 mld zł, co jest wynikiem zbliżonym do lat 2018-2019, kiedy odnotowywano dynamiczny wzrost. Pandemia w 2020 roku przyniosła drastyczny spadek wydatków do 388 mln zł. Od tego czasu obserwujemy systematyczny wzrost, osiągając poziom sprzed pandemii w 2023 roku.​

Cudzoziemcy zostawiają w Polsce miliardy

W 2024 roku wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców wyniosła 46,6 mld zł, co stanowi wzrost o 5,3% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. W samym czwartym kwartale 2024 roku cudzoziemcy wydali w Polsce 10,7 mld zł, o 5,5% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W strukturze tych wydatków największy udział mieli przekraczający granicę z Niemcami (47,4 proc.), następnie z Ukrainą (22,5 proc.), Czechami (13,8 proc.), Słowacją (8,6 proc.), Litwą (5,2 proc. ), Białorusią (2,1 proc.) i Rosją (0,4 proc.).​