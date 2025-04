Od 1 maja 2025 pielęgniarki zlecą 23 badania. Sprawdź pełną listę

Już od 1 maja 2025 roku pacjenci odczują znaczące zmiany w systemie opieki zdrowotnej. Pielęgniarki i położne zyskają nowe uprawnienia, a program "Moje zdrowie" zastąpi dotychczasową "Profilaktykę 40 Plus". To oznacza szereg darmowych badań dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, co to oznacza dla Ciebie.