Ważne

Dla wielu par ślubnych najważniejsze jest, by goście przyszli z dobrym nastawieniem, radością i życzliwością. Obecność bliskich i dzielenie się radością są często cenniejsze niż sama zawartość koperty. Jeśli sytuacja na to pozwala, można rozważyć wręczenie bonów zakupowych, kart podarunkowych lub zaproszeń do restauracji.