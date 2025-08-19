Ponowne przeliczenie emerytury ze względu na długość życia - na czym polega?

W polskim systemie emerytalnym wysokość świadczenia zależy od sumy zgromadzonych składek oraz przewidywanej długości życia po przejściu na emeryturę. Im krótszy ten prognozowany okres, tym wyższa miesięczna emerytura – ponieważ ZUS dzieli zgromadzone środki na mniejszą liczbę miesięcy.

GUS tabela dalszego trwania życia 2025

GUS corocznie publikuje tablice średniego dalszego trwania życia, określające przewidywaną długość życia osób w różnym wieku. Jeśli nowe dane wskazują na krótszy czas dalszego życia niż w momencie przyznania emerytury, ponowne przeliczenie świadczenia może prowadzić do jego podwyższenia. Aktualne tablice obowiązują od 1 kwietnia 2025 do 31 marca 2026 i są dostępne na oficjalnej stronie GUS.

Kto może starać się o ponowne przeliczenie emerytury w 2025 roku?

Nie wszyscy emeryci mogą skorzystać z możliwości przeliczenia emerytury. Dotyczy to osób, które spełniają jeden z poniższych warunków:

Osoby, które chcą skorzystać z korzystniejszych tablic dalszego trwania życia – jeżeli nowe tablice GUS wskazują na krótszy czas dalszego życia, ponowne przeliczenie może zwiększyć wysokość emerytury.

– jeżeli nowe tablice GUS wskazują na krótszy czas dalszego życia, ponowne przeliczenie może zwiększyć wysokość emerytury. Osoby, które kontynuowały pracę po przejściu na emeryturę – jeśli emeryt nadal pracował i odprowadzał składki na ubezpieczenie emerytalne, może ubiegać się o ich doliczenie, co zwiększy podstawę obliczenia świadczenia.

– jeśli emeryt nadal pracował i odprowadzał składki na ubezpieczenie emerytalne, może ubiegać się o ich doliczenie, co zwiększy podstawę obliczenia świadczenia. Emeryci, którzy uzyskali nowe dokumenty potwierdzające okresy składkowe lub nieskładkowe – może to dotyczyć np. osób, które odnalazły brakujące świadectwa pracy lub inne dowody zatrudnienia, co wpływa na ponowną kalkulację kapitału początkowego.

– może to dotyczyć np. osób, które odnalazły brakujące świadectwa pracy lub inne dowody zatrudnienia, co wpływa na ponowną kalkulację kapitału początkowego. Kobiety, które przed 1999 rokiem przebywały na urlopie wychowawczym – w niektórych przypadkach uwzględnienie tych okresów może podnieść wysokość świadczenia.

Gdzie złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Aby ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury, należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Można to zrobić na kilka sposobów:

Osobiście – w najbliższym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– w najbliższym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Online – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

– przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Pocztą – wysyłając wniosek na adres właściwego oddziału ZUS.

Do wniosku warto dołączyć dokumenty, które mogą wpłynąć na ponowne przeliczenie emerytury, np. zaświadczenia o dodatkowych dochodach lub okresach składkowych.

Wzór wniosku o ponowne przeliczenie emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia wzory wniosków o ponowne przeliczenie emerytury, które można pobrać na stronie ZUS lub w placówkach stacjonarnych. Wniosek powinien zawierać: