Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia - kto może się starać?

Ponowne przeliczenie emerytury przysługuje osobom, które:

Reklama

po przejściu na emeryturę nadal pracowały i odprowadzały składki do ZUS,

wcześniej przeszły na wcześniejszą emeryturę i osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn),

były członkami Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) i przeszły na emeryturę przed 1 października 2017 r., o ile spełniają dodatkowe warunki i ich emerytura była wyliczana z pominięciem części składek.

Reklama

Trzeba podkreślić, że ZUS nie dokonuje przeliczenia automatycznie (z wyjątkiem niektórych przypadków). Konieczne jest złożenie wniosku przez zainteresowanego.

Jak złożyć wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury?

Wniosek można złożyć na kilka sposobów:

osobiście – w placówce ZUS,

– w placówce ZUS, elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS),

– przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), korespondencyjnie – wysyłając wniosek pocztą na adres oddziału ZUS.

Co trzeba dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające:

nowe okresy składkowe lub nieskładkowe (np. zaświadczenia o zatrudnieniu po przejściu na emeryturę),

dodatkowe zaświadczenia, jeśli przeliczenie dotyczy kapitału początkowego lub składek z OFE.

Jaki formularz należy wypełnić?

Aktualny formularz to ZUS-ER-WPS – dostępny na stronie internetowej ZUS oraz w placówkach. W trakcie jego wypełniania należy podać:

dane osobowe i numer świadczenia,

podstawę prawną przeliczenia (np. dodatkowe składki),

dołączyć odpowiednie załączniki.

Wzór wniosku ZUS-ER-WPS do pobrania

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury pobierz plik

Ile czeka się na decyzję z ZUS?

ZUS ma maksymalnie 60 dni na rozpatrzenie wniosku. Termin ten może się wydłużyć, jeśli dokumenty będą niekompletne lub wystąpi duże obciążenie urzędu. Status wniosku można śledzić na swoim koncie PUE ZUS lub kontaktując się z infolinią.

Czy przeliczenie zawsze oznacza wyższą emeryturę?

Nie zawsze. Wysokość podwyżki zależy od długości dodatkowego stażu pracy i wysokości składek. Jednak w wielu przypadkach seniorzy zyskują od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie.

Podsumowując, w 2025 roku seniorzy nadal mogą korzystać z prawa do ponownego przeliczenia emerytury po osiągnięciu 65. roku życia, o ile spełniają określone warunki. ZUS nie przelicza świadczenia z urzędu – konieczne jest złożenie wniosku.