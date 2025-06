Skąd ta lawina kontroli? Bo zgodnie z przepisami określonymi w Prawie Wodnym, samorządy muszą ewidencjonować i monitorować to, w jaki sposób Polacy „zarządzają ściekami”. Za niewywiązanie się z tych obowiązków gminy mogą zostać ukarane. Taki brak ewidencji to nawet do 50 tys. złotych kary.

Tyle trzeba płacić za śmierdzący problem

Jak to jest z tym „zarządzaniem” śmierdzącym problemem? Podłączenie do kanalizacji to dla jednych ciągle nieosiągalny luksus, inni się do tego zwyczajnie nie kwapią. Wedle szacunków, w naszym kraju blisko dwa miliony gospodarstw domowych korzysta z szamb, pół miliona ma przydomowe oczyszczalnie ścieków.

To oznacza, że regularnie zbiorniki trzeba opróżniać i niemało za to płacić. Bo koszt eksploatacji szamba ma ścisły związek ze wzrostem cen paliw i energii. Transportujące ścieki pojazdy zużywają paliwo, którego rosnące ceny bezpośrednio wpływają na końcowy koszt usługi.

Średni koszt wywozu szamba, w zależności od miejscowości, to 150-400 złotych. Częstotliwość, z jaką należy to robić, zależy od wielkości zbiornika i czasu, w jakim się zapełnia. Przy założeniu, że betonowe szambo ma pojemność około dziesięciu metrów kwadratowych , a w domu korzystają z niego trzy osoby, zapełni się po trzech, czterech tygodniach. Przy większej liczbie domowników zapełnia się szybciej.

W n przydomowej oczyszczalni ścieków, osady i nieczystości należy usuwać co najmniej raz, dwa razy do roku. Jej roczny koszt utrzymania przy pięcioosobowej rodzinie wynosi około 350 złotych – w tym koszt prądu, bakterii i jednego wywozu nieoczyszczonego osadu. Natomiast za regularne opróżnianie szczelnego zbiornika musimy zapłacić około 150-200 złotych jednorazowo.

Szamba z dziurami, rura do strumyka

Łatwo policzyć, że w skali roku w domowym budżecie to znaczący wydatek i dlatego niektórzy śmierdzący problem rozwiązują nielegalnie. Szamba, które powinny być szczelne są „dziurawe”, więc nieczystości idą w glebę albo do wody, kiedy nielegalną rurą ścieki spuszcza się do znajdującego się w pobliżu domu strumienia czy rzeki. Ale kto z powodu nieczystości ma nieczyste sumienie, musi się liczyć z tym, że do drzwi zapukają gminni strażnicy lub urzędnicy.

Zażądają dokumentów potwierdzających regularne opróżnianie zbiorników przez uprawnione do tego firmy asenizacyjne. Chodzi o aktualną umowę. Warto mieć także potwierdzenie wywozu nieczystości, a więc faktury albo rachunki.

Na grzywnie się nie kończy

Co w sytuacji, kiedy okaże się, że ktoś jest na bakier z przepisami? Za brak aktualnej umowy lub niewłaściwe opróżnianie szamba można zapłacić grzywnę do pięciu tysięcy złotych. Trzeba się też liczyć z nakazem modernizacji zbiornika na koszt właściciela, kolejnymi kontrolami i karami.