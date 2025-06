Czternasta emerytura 2025. Te osoby nie dostaną pieniędzy w tym roku. Dlaczego?

Główną zasadą związaną z wypłatą czternastej emerytury jest kryterium dochodowe. Istnieje stały próg, ustalony na 2900 zł brutto miesięcznego świadczenia podstawowego. W 2025 roku czternastka w pełnej wysokości wyniesie 1878,91 zł.

Kto może otrzymać pełną kwotę czternastej emerytury?

Osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto, otrzymają czternastą emeryturę w pełnej wysokości, równej kwocie minimalnej emerytury obowiązującej w danym roku.

Kto dostanie pomniejszoną czternastą emeryturę?

Jeśli świadczenie podstawowe przekracza 2900 zł brutto, czternasta emerytura jest zmniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że za każdą złotówkę przekroczenia progu, kwota "czternastki" jest pomniejszana o taką samą kwotę.

Czternasta emerytura a waloryzacja

Co roku marcowa waloryzacja podnosi wysokość emerytur, jednak próg dochodowy dla czternastej emerytury (2900 zł) pozostaje niezmieniony od 2021 roku. Prowadzi to do sytuacji, w której coraz więcej osób traci świadczenie. Wzrost podstawowej emerytury sprawia, że coraz większa grupa seniorów przekracza próg 2900 zł, co skutkuje obniżeniem ich czternastej emerytury lub całkowitą utratą prawa do niej.

Czternasta emerytura a renta wdowia

Podobnie działa renta wdowia – jeśli po jej przyznaniu łączne świadczenie emerytalne przekroczy 2900 zł brutto, czternasta emerytura zostanie pomniejszona. Przekroczenie progu 4500 zł brutto całkowicie eliminuje prawo do tego dodatku.

Kto nie otrzyma czternastej emerytury z mocy prawa?

Niezależnie od wysokości otrzymywanej emerytury czy renty, istnieją grupy zawodowe i społeczne, którym czternasta emerytura nie przysługuje z mocy prawa. Są to sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku, laureaci świadczeń za wybitne osiągnięcia sportowe (np. medaliści olimpijscy) oraz osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, którego wypłata została zawieszona z powodu przekroczenia limitów dochodowych z tytułu dodatkowej pracy.