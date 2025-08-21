Każdy podróżny, którego lot został odwołany, opóźniony lub ograniczono mu dostęp do miejsca na pokładzie, ma prawo do odszkodowania, zwrotu kosztów biletu oraz pokrycia dodatkowych wydatków takich jak hotel, wyżywienie czy transport zastępczy. Wysokość odszkodowania jest odgórnie określona w przepisach unijnych i może wynosić nawet 600 euro. Nawet jeśli wakacje już się skończyły, nie warto zwlekać z dochodzeniem swoich praw, bo przepisy przewidują określone terminy, w których można skutecznie ubiegać się o odszkodowanie.

Dlaczego latem tak często dochodzi do problemów z lotami

Sezon wakacyjny to okres największego obciążenia dla lotnisk i linii lotniczych. Większa liczba pasażerów oznacza większe ryzyko przeciążenia systemów rezerwacyjnych, opóźnień przy odprawie czy braków kadrowych. W tym roku dodatkowym problemem były strajki pracowników obsługi naziemnej i pilotów, a także ekstremalne warunki pogodowe – burze czy fale upałów wymuszające zmiany w rozkładach lotów. Efekt? Tysiące pasażerów w całej Europie utknęło w terminalach lub musiało zmienić swoje plany.

Prawa pasażera – co gwarantuje prawo unijne

Najważniejszym dokumentem regulującym prawa pasażerów jest rozporządzenie UE 261/2004. Określa ono, jakie świadczenia przysługują pasażerom w przypadku odwołanego lub opóźnionego lotu.

Odszkodowanie – może wynosić od 250 do 600 euro , w zależności od długości lotu i czasu opóźnienia.

– może wynosić od , w zależności od długości lotu i czasu opóźnienia. Zwrot kosztów biletu lub zmiana planu podróży – pasażer sam decyduje, czy chce odzyskać pieniądze, czy polecieć innym rejsem.

– pasażer sam decyduje, czy chce odzyskać pieniądze, czy polecieć innym rejsem. Opieka na lotnisku – jeśli opóźnienie trwa kilka godzin, linia musi zapewnić posiłki i napoje, a w razie potrzeby także nocleg i transport do hotelu.

Warto pamiętać, że przewoźnik może odmówić wypłaty odszkodowania tylko w wyjątkowych sytuacjach, tzw. nadzwyczajnych okolicznościach, takich jak np. złe warunki pogodowe czy strajk kontrolerów ruchu lotniczego.

Kiedy dokładnie przysługuje odszkodowanie

Przepisy unijne jasno określają sytuacje, w których pasażer ma prawo do rekompensaty pieniężnej od linii lotniczej. Warunki zależą od rodzaju problemu z lotem:

1. Odwołany lot

Odszkodowanie przysługuje, jeśli linia poinformowałao odwołaniu mniej niż 14 dni przed planowanym odlotem.

2. Opóźniony lot

Pasażer ma prawo do odszkodowania, jeśli dotarł do miejsca docelowego co najmniej 3 godziny później niż planowano.

niż planowano. Warunek: opóźnienie wynikało z winy przewoźnika (np. problemy techniczne, organizacyjne), a nie z czynników zewnętrznych.

Dodatkowo linia musi zapewnić jedzenie, napoje i – w razie konieczności – nocleg.

3. Overbooking (brak miejsca na pokładzie)

Zdarza się, że linie sprzedają więcej biletów niż miejsc w samolocie.

Jeśli pasażer nie poleci z powodu braku miejsca, a nie zgłosił się dobrowolnie do rezygnacji, ma prawo do natychmiastowej wypłaty odszkodowania oraz zwrotu kosztów biletu lub lotu alternatywnego.

Stawki odszkodowania – ile naprawdę przysługuje pasażerowi

Wysokość odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot jest odgórnie określona w unijnym rozporządzeniu 261/2004 i nie zależy od tego, czy lot obsługuje tania linia lotnicza, czy tradycyjny przewoźnik. Każdy pasażer, niezależnie od tego, czy podróżuje liniami Ryanair, Wizz Air, Lufthansa, LOT, Air France czy British Airways, ma prawo do odszkodowania na takich samych zasadach.

Kwota odszkodowania zależy wyłącznie od długości trasy i czasu opóźnienia:

250 euro – dla lotów do 1500 km, np. Warszawa – Londyn, Kraków – Berlin, Gdańsk – Kopenhaga;

– dla lotów do 1500 km, np. Warszawa – Londyn, Kraków – Berlin, Gdańsk – Kopenhaga; 400 euro – dla lotów wewnątrz UE powyżej 1500 km oraz innych lotów od 1500 do 3500 km, np. Warszawa – Ateny, Kraków – Lizbona, Berlin – Barcelona;

– dla lotów wewnątrz UE powyżej 1500 km oraz innych lotów od 1500 do 3500 km, np. Warszawa – Ateny, Kraków – Lizbona, Berlin – Barcelona; 600 euro – dla lotów dłuższych niż 3500 km, np. Warszawa – Nowy Jork, Kraków – Bangkok, Warszawa – Tokio.

Jak dochodzić swoich praw po wakacjach

To, że Twój lot odbył się w lipcu czy sierpniu, nie oznacza, że przegrałeś sprawę. Nadal możesz ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot.

Firma AirCashBack przyjmuje zgłoszenia dotyczące lotów nawet do 3 lat od zdarzenia. Jednak ze względu na przepisy i orzeczenie Sądu Najwyższego z 17 marca 2017 r., warto działać jak najszybciej. Orzeczenie to wskazuje bowiem, że w sądzie roszczenia można dochodzić maksymalnie do 1 roku od zdarzenia, dlatego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem.

Poniżej krok po kroku, co warto zrobić, aby skutecznie dochodzić swoich praw:

Zebrać dokumenty – karta pokładowa, potwierdzenie rezerwacji, informacja o opóźnieniu lub odwołaniu, rachunki za dodatkowe wydatki (hotel, jedzenie, transport). Złożyć – najlepiej przez formularz online dostępny na stronie przewoźnika. Warto zachować kopię wysłanej wiadomości i potwierdzenie jej otrzymania. Czekać na odpowiedź – linia ma obowiązek udzielić odpowiedzi w określonym terminie, choć w praktyce proces ten często się wydłuża. Jeśli przewoźnik odmówi – można złożyć skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub skorzystać z pomocy europejskich centrów konsumenckich. Firmy odszkodowawcze – to alternatywa dla osób, które nie chcą zajmować się formalnościami. Pobierają prowizję, ale skutecznie odzyskują należne pieniądze, prowadząc całą procedurę w imieniu pasażera.

Jakie sztuczki stosują przewoźnicy

Linie lotnicze doskonale wiedzą, że wielu pasażerów zniechęci się po pierwszej odmowie. Często odwołują się do „nadzwyczajnych okoliczności”, nawet jeśli problem wynikał z błędów organizacyjnych. Popularnym zabiegiem jest też oferowanie voucherów zamiast gotówki – warto pamiętać, że pasażer ma prawo żądać pieniędzy.

Głos eksperta - jak skutecznie walczyć o swoje prawa

Jak podkreśla ekspert do praw pasażerów z AirCashBack, firmy specjalizującej się w dochodzeniu odszkodowań lotniczych, sama znajomość przepisów to dopiero początek drogi:

– Wciąż wielu podróżnych nie wie, że o odszkodowanie można ubiegać się po problematycznym locie. Linie lotnicze często celowo przedłużają procedury lub zasłaniają się „nadzwyczajnymi okolicznościami”, aby uniknąć wypłaty. Dlatego kluczowa jest konsekwencja i udokumentowanie sytuacji – im więcej dowodów zgromadzi pasażer, tym większe ma szanse na pozytywne rozpatrzenie reklamacji – tłumaczy ekspert z AirCashBack.

Dodaje także kilka praktycznych porad dla osób, które po powrocie z wakacji chcą ubiegać się o odszkodowanie:

zachowaj wszystkie dokumenty podróży – kartę pokładową, potwierdzenie rezerwacji, korespondencję z linią;

notuj faktyczne godziny startu i lądowania – różnice między planem a rzeczywistością mają kluczowe znaczenie;

zbieraj rachunki za dodatkowe wydatki – jedzenie, hotel czy transport taksówką mogą być zwrócone;

nie przyjmuj od razu voucherów – masz prawo domagać się gotówki;

nie zrażaj się odmową – nawet po negatywnej odpowiedzi przewoźnika warto złożyć skargę do ULC lub skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm.

W naszej praktyce często zdarza się, że linie odmawiają wypłaty za pierwszym razem, ale po interwencji firmy reprezentującej pasażera zmieniają zdanie i wypłacają pełną kwotę. Dlatego cierpliwość i determinacja naprawdę się opłacają – podsumowuje ekspert do praw pasażerów z AirCashBack.

Jak złożyć wniosek o odszkodowanie do AirCashBack

Wniosek do AiCashBack o odszkodowanie z alot można złożyć przez stronę internetową firmy: https://aircashback.com/

Wystarczy wypełnić formularz online, podając dane lotu, a także dołączyć dokumenty podróży, takie jak karta pokładowa, potwierdzenie rezerwacji i rachunki za dodatkowe wydatki. Eksperci AirCashBack przejmują cały proces – kontaktują się z linią lotniczą, monitorują sprawę i informują pasażera na każdym etapie, aż do wypłaty należnych środków.

Dlaczego warto dochodzić swoich praw

Odszkodowanie to nie symboliczne kwoty, lecz realne pieniądze – od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych w przypadku kilkuosobowej rodziny. To również sposób, by wywierać presję na linie lotnicze, które często traktują pasażerów po macoszemu, licząc na ich niewiedzę i zniechęcenie.

Jeśli Twój lot był opóźniony lub odwołany, masz prawo domagać się odszkodowania – nawet wiele miesięcy po podróży. Zamiast godzić się z nieprzyjemnymi wspomnieniami, warto zamienić je w realne korzyści finansowe. Dzięki znajomości przepisów można nie tylko odzyskać pieniądze, ale też sprawić, że kolejne wakacje będą spokojniejsze – bo linie lotnicze muszą wiedzieć, że pasażerowie potrafią walczyć o swoje.