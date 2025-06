Polska na europejskim podium rynku e-commerce

Polski rynek e-commerce dynamicznie rośnie, a jego wartość w 2024 roku została oszacowana na około 105 miliardów złotych. Długoterminowe prognozy są równie obiecujące. Według raportu Strategy&PwC), do 2028 roku jego wartość może wzrosnąć do 192 mld zł, co oznacza średnioroczny wzrost na poziomie 8 proc. Jeszcze bardziej optymistyczne analizy, takie jak te od Technavio, prognozują w tym samym okresie wzrost sięgający nawet 20,5 proc. rocznie. Tak wysoka dynamika sprawia, że Polska umacnia swoją pozycję jako jeden z najszybciej rozwijających się rynków e-commerce w Europie.

Polacy nie ufają zagranicznym firmom

Jednak dostęp do polskiego rynku dla firm międzynarodowych jest znacznie utrudniony przez głęboko zakorzenioną barierę psychologiczną, tak zwaną „lukę zaufania”. Jak wynika z najnowszego raportu platformy Trustmate.io blisko dwie trzecie polskich konsumentów regularnie kupujących online świadomie unika zagranicznych sklepów internetowych. Główne przyczyny to obawy o proces zwrotu towarów (37 proc. wskazań), autentyczność produktów, proces reklamacji i ogólny sceptycyzm wobec nieznanych, zagranicznych marek.

Raport ujawnia istotny paradoks. Z jednej strony Polacy są zaawansowanymi i aktywnymi e-konsumentami: 88 proc. kupuje online, a blisko połowa robi to co najmniej raz w tygodniu. Z drugiej strony, zaufanie to jest silnie zlokalizowane. Aż 61 proc. Polaków deklaruje, że czuje się pewnie, kupując w sklepach krajowych, podczas gdy wskaźnik ten spada do zaledwie 38 proc. w przypadku zakupów od sprzedawców z innych krajów Unii Europejskiej.

Nie dajemy sobie wcisnąć kitu?

Kluczowym czynnikiem, który kształtuje decyzje i buduje, lub niszczy, zaufanie na polskim rynku, jest dowód społeczny. Aż 90,2 proc. polskich konsumentów sprawdza opinie online przed dokonaniem zakupu. To jeden z najwyższych wskaźników w Europie, który czyni z zarządzania reputacją warunek konieczny do prowadzenia biznesu.

- Dane z raportu jednoznacznie pokazują, że dla międzynarodowych marek wejście na polski rynek to nie jest sprint technologiczny, lecz maraton budowania zaufania – mówi Jerzy Krawczyk, prezes zarządu TrustMate. - Standardowe działania marketingowe i promocyjne trafiają w próżnię, jeśli nie są poprzedzone zdobyciem fundamentalnej wiarygodności – dodaje Krawczyk.

- Polski konsument jest ostrożny i polega na zbiorowej mądrości innych kupujących. W tym kontekście brak autentycznych, lokalnych opinii jest równoznaczny z brakiem zaufania. Nasze analizy i badania wskazują, że obawy o zwroty czy autentyczność produktów to bariery, których nie da się zbić reklamą, a jedynie transparentnością i wiarygodnym dowodem społecznym dostarczanym przez innych użytkowników – wskazuje ekspert.

Nowy trend w sklepach on-line

Na polskim rynku e-commerce można zauważyć i inne zjawisko. Ostatnio mamy do czynienia z zupełnie nowym trendem? Coraz chętniej robimy zakupy online, ale w pobliskich sklepach. Taka zwany lokalny e-commerce to nowy, ale szybko rosnący rynek. Dlaczego? Bo nie trzeba czekać na dostawę i płacić kurierowi. Do tego dochodzi atrakcyjna cena i świadomość wspierania miejscowego biznesu, a to dla lokalnych społeczności zaczyna mieć coraz większe znaczenie.