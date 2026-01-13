Mało kto o tym wie, ale tę usługę ci seniorzy mają całkowicie za darmo. Nie muszą płacić ani 140 zł, ani nawet 70 zł

Paszport to oficjalny dokument, który potwierdza naszą tożsamość i polskie obywatelstwo. Jest niezbędny do podróżowania poza granice kraju, zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i poza nią.

Reklama

Jak wyrobić paszport?

Wyrobienie paszportu w Polsce trwa zazwyczaj około 30 dni, a wniosek należy złożyć osobiście w punkcie paszportowym, np. urzędzie wojewódzkim lub konsulacie za granicą. Po złożeniu wniosku paszport odbiera się osobiście w tym samym miejscu. Sam proces wyrobienia paszportu jest stosunkowo prosty.

Przygotuj niezbędne dokumenty: wniosek o wydanie paszportu (dostępny w urzędzie paszportowym), dowód osobisty, zdjęcie paszportowe, poprzedni paszport (jeśli posiadasz), dokument potwierdzający uiszczenie opłaty. Znajdź najbliższy urząd paszportowy: urzędy paszportowe znajdują się zazwyczaj w siedzibach urzędów wojewódzkich lub ich delegaturach. Złóż wniosek: osobiście zgłoś się do urzędu paszportowego, wypełnij wniosek i złóż wszystkie wymagane dokumenty. Opłać paszport: opłata jest wymagana, a dowód wpłaty trzeba mieć ze sobą podczas składania wniosku. Możliwe są zniżki i zwolnienia od opłaty. Odbierz paszport: po około miesiącu możesz odebrać gotowy paszport.

Wniosek o wydanie paszportu możesz złożyć w dowolnym urzędzie paszportowym w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania. Czas oczekiwania na wydanie paszportu wynosi maksymalnie 30 dni, jeśli wniosek złożono w Polsce, a 90 dni, jeśli złożono go za granicą.

Wyrobienie paszportu tymczasowego

Jeśli potrzebujesz paszportu szybko i spełniasz odpowiednie warunki (np. z ważnych powodów losowych), możesz zwrócić się o paszport tymczasowy, który jest wydawany znacznie szybciej, ale tylko w szczególnych sytuacjach. Ważne: Niektóre urzędy nie wymagają wcześniejszych rezerwacji wizyty na złożenie i odbiór wniosku, wystarczy przyjść i pobrać bilet do obsługi.

Koszt wyrobienia paszportu

Koszt podstawowy wyrobienia paszportu dla osoby dorosłej w Polsce wynosi 140 zł. Opłata ta dotyczy paszportu ważnego przez 10 lat. Istnieją jednak sytuacje, w których można skorzystać z ulg:

1. Wydanie paszportu w kraju:

70 zł – za paszport ważny 10 lat, wydany (z uwzględnieniem 50 proc. ulgi):

emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;

osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

uczniom od 13 roku życia i studentom.

2. Wydanie paszportu osobie małoletniej do 13. roku życia (z uwzględnieniem 50 proc. ulgi):

30 zł – za paszport, wydany małoletnim:

do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego;

realizującym obowiązek szkolny.

3. Wydanie paszportu członkom rodzin wielodzietnych posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny:

15 zł – za paszport wydany dzieciom do 13 roku życia;

35 zł – za paszport wydany dzieciom od 13 do 25 roku życia;

70 zł – za paszport dla rodziców i małżonków rodziców.

Ci seniorzy mogą wyrobić paszport za darmo

Osoby, które ukończyły 70 lat, są całkowicie zwolnione z opłaty za wydanie paszportu. Z kolei osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, bądź korzystające z zasiłków stałych, nie ponoszą kosztów wyrobienia paszportu, jeśli ich podróż za granicę związana jest z leczeniem lub operacją. Aby wyrobić paszport, senior musi:

Złożyć osobiście wniosek o paszport w dowolnym punkcie paszportowym w kraju (lub w polskim konsulacie za granicą). Przynieść aktualne zdjęcie paszportowe (35x45 mm, wykonane max 6 miesięcy temu, zgodne z normami). Przygotować dokument potwierdzający obywatelstwo (dowód osobisty lub stary paszport). Wnieść opłatę paszportową, chyba że należy do osób zwolnionych lub korzysta z ulg (w przypadku seniorów 70+ opłaty nie ma). Złożyć odciski palców (od osób powyżej 12 lat), w tym także seniorzy, chyba że występują przeciwwskazania fizyczne. Odbiór paszportu jest osobisty i następuje zwykle po około 30 dniach od złożenia wniosku.

Podsumowując, seniorzy powyżej 70 lat mogą wyrobić paszport bez opłat i na tych samych warunkach proceduralnych co inni dorośli, trzeba jednak złożyć wniosek osobiście i dopełnić standardowych formalności. Osoby poniżej 70 roku życia, ale będące emerytami lub rencistami, mogą skorzystać z ulgi na opłatę paszportową.

Kto jeszcze nie musi płacić za wyrobienie paszportu?Oprócz osób, które ukończyły 70 lat i osób przebywających w DPS lub zakładach opiekuńczych - żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby za granicą; osoby, którym odmówiono wydania paszportu i mają prawomocne orzeczenie sądu o uchyleniu tej decyzji, a także osoby, których dokument ma wady techniczne lub błędy.