Taką emeryturę otrzymuje ksiądz, a taką zakonnica. Oto kwoty emerytur księży i zakonnic

Duchowni, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę (na przykład w szkołach), płacą składki ZUS na takich samych zasadach, jak wszyscy inni pracownicy. Natomiast ci, którzy zajmują się wyłącznie działalnością duszpasterską i nie mają formalnego zatrudnienia, sami wpłacają część składek do ZUS, a resztę pokrywa Fundusz Kościelny. Wiek, w którym duchowni przechodzą na emeryturę, jest zgodny z ogólnymi przepisami. Księża najczęściej przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat, a zakonnice, zgodnie z przepisami dla kobiet, już w wieku 60 lat.

Skąd takie dysproporcje w emeryturach księży i emeryturach zakonnic?

System emerytalny duchownych w Polsce jest specyficzny, ponieważ opiera się na dwóch instytucjach: Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Funduszu Kościelnym. Duchowni zatrudnieni na umowę o pracę odprowadzają pełne składki do ZUS, podobnie jak inni pracownicy. Natomiast duchowni, którzy zajmują się tylko działalnością duszpasterską, płacą jedynie 20 proc. wymaganych składek do ZUS, a pozostałe 80 proc. jest finansowane z Funduszu Kościelnego. Dodatkowo, po osiągnięciu wieku 75 lat, duchowni mogą otrzymać dodatkową emeryturę z Funduszu Kościelnego.

Siostry zakonne, które pracują bez formalnych umów o pracę, otrzymują emerytury z Funduszu Kościelnego. Fundusz ten oferuje znacznie niższe świadczenia niż te, które przysługują osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Innymi słowy, siostry zakonne, które nie mają formalnego zatrudnienia, otrzymują znacznie niższe emerytury niż osoby, które pracują na podstawie umowy. Wynika to z faktu, że ich składki emerytalne są oparte na zasadach Funduszu Kościelnego, który oferuje niższe świadczenia.

W ten sposób są obliczane emerytury księży i emerytury zakonnic

Zrozumienie systemu emerytalnego duchownych jest wyzwaniem ze względu na złożoność i niejasność źródeł danych. Informacje o ich świadczeniach emerytalnych pochodzą z dwóch instytucji: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Funduszu Kościelnego. Jednak nie wszystkie dane są publicznie dostępne, co utrudnia analizę. Dodatkowym czynnikiem komplikującym jest fakt, że duchowni mogą być zatrudnieni na umowę o pracę (np. w szkołach) i wtedy ich składki są odprowadzane jak u zwykłych pracowników. Ci, którzy pełnią posługę duszpasterską, ale nie mają umowy o pracę, sami opłacają tylko część składek (20 proc.), a resztę pokrywa Fundusz Kościelny (80 proc.). Te różnice w sposobie opłacania składek znacząco utrudniają uzyskanie pełnego obrazu systemu emerytalnego duchownych.

Wysokość emerytury księży i emerytury zakonnic

Średnia emerytura księży w Polsce, którzy pracują na umowie o pracę i odprowadzają składki do ZUS, wynosi około 3200-3500 zł. Po ukończeniu 75 lat, księża otrzymują dodatkową emeryturę z Funduszu Kościelnego w wysokości około 2500 zł. W efekcie, ich łączne świadczenie emerytalne może wynosić nawet 5000 zł. Zakonnice, które nie pracują zawodowo, otrzymują emeryturę z Funduszu Kościelnego w wysokości około 1620 zł.

Emerytury księży w Polsce

Wysokość emerytur niektórych duchownych w Polsce budzi kontrowersje, zwłaszcza w kontekście sytuacji materialnej wielu polskich emerytów. Dyskusje dotyczą również zasad finansowania Funduszu Kościelnego.