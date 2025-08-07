Czym są emerytury czerwcowe?

Chodzi o osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019. Przez niekorzystne przepisy dotyczące waloryzacji ich świadczenia były często niższe niż emerytury przyznawane w innych miesiącach – nawet o kilkaset złotych. Problem dotyczył m.in. nieuwzględniania kwartalnej waloryzacji składek.

Reklama

Przeliczenie emerytur czerwcowych – co zmienia ustawa?

Zgodnie z przyjętą ustawą, ZUS automatycznie przeliczy emerytury i renty wszystkich osób, które przeszły na świadczenie w czerwcu 2009–2019.

Nie trzeba składać wniosków – przeliczenie nastąpi z urzędu.

Emerytura zostanie wyliczona tak, jakby senior przeszedł na nią w maju danego roku – korzystniej finansowo.

Kiedy wypłaty wyrównania po przeliczeniu emerytur czerwcowych?

Wyrównania mają zostać wypłacone od 2026 roku, a nowe emerytury będą obowiązywały na stałe.

Ilu emerytów zyska na ponownym przeliczeniu emerytur czerwcowych?

Nowe przepisy obejmą około 95 tysięcy osób. Koszt zmian w pierwszym roku wyniesie ok. 287 milionów złotych i zostanie pokryty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Politycy zgodni - koniec niesprawiedliwości

Za ustawą zagłosowały wszystkie kluby parlamentarne. Politycy podkreślali, że nowe przepisy to krok w stronę sprawiedliwości społecznej i wyrównania szans tych emerytów, którzy przez lata byli pomijani.

Emerytury czerwcowe - co z osobami przechodzącymi na emeryturę dziś?

Nowelizacja z 2021 roku rozwiązała problem dla obecnych emerytów – od tamtej pory osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu mają świadczenia wyliczane korzystniej. Obecna ustawa dotyczy więc tylko tych, którzy przeszli na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019 i do tej pory nie otrzymali wyrównań.