Trzy nowe świadczenia dla rodziców. Dochód nie ma znaczenia, a start wypłat już 29 sierpnia. Na ich konta wpłynie 1500 lub 1900 zł

Program "Aktywny Rodzic" to świadczenie, które ma na celu wsparcie rodziców w łączeniu opieki nad dziećmi w wieku od 12 do 35 miesięcy z pracą zawodową. Program oferuje trzy różne formy wsparcia, z których można korzystać zamiennie, dostosowując je do aktualnej sytuacji rodziny. Są to:

Reklama

"Aktywni rodzice w pracy",

"Aktywnie w żłobku",

"Aktywnie w domu".

Reklama

Każde z tych świadczeń można wybrać na każde dziecko, pod warunkiem, że na jedno dziecko w danym miesiącu wypłacany jest tylko jeden rodzaj wsparcia. Co ważne, żadne ze świadczeń nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Program "Aktywny Rodzic" - trzy formy wsparcia

"Aktywni rodzice w pracy" to świadczenie dla rodziców aktywnych zawodowo. Przysługuje w kwocie 1500 zł miesięcznie przez 24 miesiące, tj. od 12. do 35. miesiąca życia dziecka. Jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, kwota wzrasta do 1900 zł . Warunkiem jest jednak udokumentowanie aktywności zawodowej.

to świadczenie dla rodziców aktywnych zawodowo. Przysługuje w kwocie miesięcznie przez 24 miesiące, tj. od 12. do 35. miesiąca życia dziecka. Jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, kwota wzrasta . Warunkiem jest jednak udokumentowanie aktywności zawodowej. "Aktywnie w żłobku" zastępuje dotychczasowe dofinansowanie opłat za żłobek. Jest przeznaczone dla rodziców dzieci korzystających z opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wysokość świadczenia wynosi do 1500 zł (lub do 1900 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością) , jednak nie więcej niż faktyczna opłata za pobyt dziecka. Ponadto, aby móc skorzystać z tego wsparcia, opłata za żłobek nie może przekraczać 2200 zł miesięcznie.

zastępuje dotychczasowe dofinansowanie opłat za żłobek. Jest przeznaczone dla rodziców dzieci korzystających z opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wysokość świadczenia wynosi , jednak nie więcej niż faktyczna opłata za pobyt dziecka. Ponadto, aby móc skorzystać z tego wsparcia, opłata za żłobek nie może przekraczać 2200 zł miesięcznie. "Aktywnie w domu" to wsparcie dla rodziców, którzy nie korzystają z dwóch pozostałych świadczeń – na przykład, gdy są nieaktywni zawodowo lub dziecko nie uczęszcza do placówki opieki. Przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące, od 12. do 35. miesiąca życia dziecka.

Program "Aktywny Rodzic". Kto może skorzystać i jak złożyć wniosek?

Program jest skierowany do rodziców, opiekunów faktycznych, rodziców zastępczych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka. Wnioski o świadczenie można składać wyłącznie online od 1 stycznia 2025 roku za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub portalu Emp@tia. Warto pamiętać, że można pobierać świadczenie z programu "Aktywny Rodzic" jednocześnie z innymi świadczeniami, takimi jak 800 plus. Program nie obejmuje obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną, z wyjątkiem świadczenia "Aktywnie w Żłobku" pod pewnymi warunkami.

Terminy wypłat nowych świadczeń z programu "Aktywny Rodzic"

Wypłaty świadczenia "aktywnie w żłobku" planowane są na 20. dzień każdego miesiąca. Z kolei wypłaty "aktywni rodzice w pracy" i "aktywnie w domu" będą realizowane w ostatni dzień roboczy miesiąca.