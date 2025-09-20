Dopłata w wysokości 2200 zł za hektar? Kto może ją otrzymać i jakie warunki trzeba spełnić?

O pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy spełnią następujące warunki:

w 2024 roku złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich (w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego) i zadeklarowali w nim powierzchnię upraw zbóż,

(w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego) i w okresie od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. sprzedali zboża lub nasiona podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż,

ponieśli stratę gospodarczą,

prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni nieprzekraczającej 300 ha użytków rolnych.

Pomoc skierowana jest przede wszystkim do średnich i małych gospodarstw, którym trudniej jest poradzić sobie ze stratami spowodowanymi niskimi cenami skupu.

Wnioski mają być rozpatrywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Decyzja o przyznaniu pomocy ma zostać wydawana w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o dopłatę dla rolników – jakie dokumenty i terminy?

Do wniosku konieczne będzie dołączenie oświadczenia rolnika, że on lub jego małżonek dokonali sprzedaży zbóż podmiotom skupującym lub przetwarzającym w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku. Sprzedaż będzie musiała być potwierdzona fakturami VAT.

Wniosek powinien zawierać również wszystkie dane identyfikacyjne gospodarstwa rolnego, w tym numer ewidencyjny gospodarstwa.

Ważne Jeśli ustawa wejdzie w życie, wnioski będzie można składać w terminie od 1 października 2025 r. do 10 stycznia 2026 r.

Stawki dopłat: pszenica, kukurydza, jęczmień

Pomoc ma być przyznawana w formie dopłaty do powierzchni uprawy, obliczanej jako iloczyn powierzchni upraw i stawki pomocy. Proponowane stawki to:

2200 zł/ha – pszenica,

1750 zł/ha – kukurydza, rzepak i rzepik,

1035 zł/ha – jęczmień i pszenżyto,

975 zł/ha – żyto, owies i mieszanki zbożowe.

Ceny zbóż 2025 – pszenica, kukurydza, rzepak i owies znów w dół

Obecnie ceny zbóż pozostają na bardzo niskim poziomie. Porównując dane z kwietnia, lipca i września 2025 r., widać wyraźny spadek1:

Pszenica konsumpcyjna – kwiecień: 872 zł/t, lipiec: 788 zł/t, wrzesień: 728 zł/t,

Pszenica paszowa – kwiecień: 832 zł/t, lipiec: 726 zł/t, wrzesień: 663 zł/t,

Rzepak – kwiecień: 2313 zł/t, lipiec: 2013 zł/t, obecnie: 1930 zł/t,

Kukurydza sucha – kwiecień: 842 zł/t, lipiec: 841 zł/t, wrzesień: 670 zł/t,

Jęczmień konsumpcyjny – kwiecień: 748 zł/t, lipiec: 651 zł/t, wrzesień: 621 zł/t,

Żyto konsumpcyjne – kwiecień: 678 zł/t, lipiec: 608 zł/t, wrzesień: 576 zł/t,

Owies – kwiecień: 690 zł/t, lipiec: 586 zł/t, wrzesień: 505 zł/t.

Dla porównania, we wrześniu 2024 r. ceny kształtowały się następująco:

Pszenica konsumpcyjna – 835 zł/t,

Pszenica paszowa – 732 zł/t,

Rzepak – 1920 zł/t,

Kukurydza sucha – 721 zł/t,

Jęczmień konsumpcyjny – 645 zł/t,

Żyto konsumpcyjne – 581 zł/t,

Owies – 662 zł/t.

Z powyższych danych wynika, że jedynie cena rzepaku utrzymała się na podobnym poziomie. W każdym innym przypadku odnotowano spadek. Tak duże różnice szczególnie uderzają w mniejsze gospodarstwa rolne, które i tak borykają się z rosnącymi kosztami produkcji.

Rolnicy w kryzysie – niskie ceny skupu oraz zapowiedź protestów. Czy grozi nam powtórka z 2024 roku?

Niskie ceny skupu, rygorystyczne wymogi jakościowe, kryzys związany z napływem ukraińskiego zboża czy negocjowana umowa handlowa UE–Mercosur – to tylko część problemów, z jakimi mierzą się dziś polscy rolnicy.

6 września 2025 r. w Medyce odbył się protest rolników przeciwko niskim cenom skupu i trudnościom ze sprzedażą ziarna.

– Jesteśmy pod ścianą, nie ratują nas kredyty, tylko możliwość sprzedaży zboża – mówi Roman Kondrów z Podkarpackiej Oszukanej Wsi. – Dwa lata temu zaczynaliśmy protesty przeciwko napływowi zboża z Ukrainy. Dzisiaj sytuacja się powtarza – pszenica kosztuje tyle, co 25 lat temu.

Rolnicy podkreślają, że problemem nie są tylko ceny, ale także podwójne standardy. W Polsce obowiązują surowe przepisy dotyczące ochrony środowiska i stosowania środków ochrony roślin, podczas gdy producenci zagraniczni nadal korzystają ze środków zakazanych w UE.

– W Polsce wycofano środki ochrony roślin, które chroniły buraki i zboża przed chorobami. Na Ukrainie czy w Ameryce Południowej wciąż są używane. Efekt? U nas plony spadają, koszty rosną, a konkurencja jest nierówna – dodaje Andrzej Dziadek.

Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie, rolnicy zapowiadają kolejne protesty – na znacznie większą skalę.

KRIR apeluje do Ministra Rolnictwa: rolnicy potrzebują pilnej interwencji

Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR) zaapelowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stefana Krajewskiego, o natychmiastową interwencję w sprawie dramatycznie niskich cen skupu zbóż, zwłaszcza pszenicy. Jak podkreślono w piśmie z 11 sierpnia 2025 r., wielu rolników alarmuje, że podmioty skupujące ograniczają ilość przyjmowanego ziarna lub stawiają coraz wyższe wymagania jakościowe. To sprawia, że sprzedaż plonów staje się wyjątkowo trudna.

Problemy pogłębiły intensywne opady deszczu utrudniające zbiory. Rolnicy zmagali się z podtopieniami pól, uszkodzeniami upraw i niższymi plonami, co dodatkowo wygenerowało wyższe koszty zabezpieczenia zbiorów. Wielu gospodarzy przyznaje, że gwałtowne zjawiska pogodowe przyniosły poważne straty i zagroziły stabilności ich produkcji.

Sytuację komplikuje także niskie pogłowie trzody chlewnej, które ogranicza popyt na zboża paszowe. KRIR proponuje więc alternatywne rozwiązanie – zwiększenie przerobu zbóż na spirytus. Wskazuje m.in. na możliwość podniesienia obowiązkowej domieszki etanolu w benzynie z obecnych 10% do 12–15% oraz wprowadzenie dopłat do krajowej produkcji spirytusu ze zbóż (z wyłączeniem kukurydzy). Takie działania mogłyby uruchomić nieczynne gorzelnie,zwiększyć zapotrzebowanie na ziarno i w efekcie podnieść ceny skupu.

Zarząd KRIR oczekuje, że Ministerstwo Rolnictwa podejmie szybkie kroki, które:

złagodzą skutki niskich cen skupu i zabezpieczą dochody rolników,

wesprą gospodarstwa dotknięte skutkami nawałnic i podtopień,

zwiększą krajowe wykorzystanie zbóż w przemyśle spirytusowym.

Dopłaty z budżetu państwa – 3 mld zł na wsparcie rolników. Poselski projekt ustawy

Poselski projekt zakłada, że dopłaty będą finansowane bezpośrednio z budżetu państwa – nie będą to środki unijne. Maksymalny koszt pomocy ma nie przekroczyć 3 mld złotych. Projekt został skierowany do Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu.

Ustawa ma wejść w życie dzień po jej ogłoszeniu.Za projekt odpowiada grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości.

