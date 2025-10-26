Do naszej redakcji coraz częściej trafiają pytania od właścicieli działek, którzy zastanawiają się, czy mogą legalnie usunąć suche drzewo znajdujące się na ich terenie. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, na wycinkę drzew rosnących na prywatnej posesji potrzebne jest zezwolenie, które wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W internecie łatwo znaleźć informacje o tym, jakich drzew nie wolno wycinać i w jakich terminach prowadzić wycinkę. Trudniej jednak znaleźć jasną odpowiedź, co zrobić z drzewem martwym, które stanowi zagrożenie lub po prostu szpeci ogród. Postanowiliśmy rozwiać te wątpliwości.

Co to znaczy, że drzewo jest suche?

"Suche drzewo" to takie, które obumarło, nie prowadzi już żadnych procesów życiowych. W praktyce oznacza to, że:

nie wypuszcza nowych liści, ani pąków w sezonie wegetacyjnym

kora odpada, a pień jest spękany

gałęzie są kruche i łatwo się łamią

nie widać śladów soków ani oznak wzrostu

Jeśli jednak widać jeszcze pojedyncze zielone pędy lub liście, część korony żyje, z czasem odbijają młode gałązki, to takie drzewo nie jest całkowicie martwe. Jeśli drzewo choć częściowo żyje, formalnie traktuje się je jako drzewo żywe.

Czy można wyciąć suche drzewo bez zezwolenia 2025? Co mówią przepisy?

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, również obumarłego, co do zasady wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek właściciela nieruchomości lub posiadacza za zgodą właściciela. Zgodnie z przepisami, w przypadku drzew martwych nie nalicza się jedynie opłat za ich usunięcie (art. 86 ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie przyrody).

W praktyce wiele gmin wymaga zgłoszenia zamiaru wycinki drzew martwych, chociaż przepisy są różnie interpretowane, dlatego przed usunięciem najlepiej skontaktować się z urzędem właściwym dla miejsca, gdzie rośnie drzewo.

Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia w 2025, a jakie trzeba zgłosić?

Zanim zdecydujemy na wycięcie drzewa, zmierzmy obwód jego pnia na wysokości 5 cm nad ziemią i sprawdźmy, do jakiego gatunku się zalicza. Trzeba wiedzieć, że zasady dotyczące konieczności złożenia zgłoszenia o zezwolenie na wycinkę, różnią się w zależnościod obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi, który jest różny w zależności od gatunku drzewa. Jeśli nie wiesz jaki to gatunek, rozpozna go urzędnik po złożeniu zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Natomiast obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm od ziemi będzie decydująca dla określenia, czy potrzebne jest zgłoszenie wycinki drzewa. Dla większości drzew nie trzeba występować o zezwolenie, jeśli obwód będzie mniejszy niż 50 cm.

Możemy wyciąć drzewo bez pytania urzędu o zgodę – o ile drzewo jest na terenie, którego jesteśmy właścicielami, lub za zgodą właściciela – jeśli obwód pnia nie przekracza:

80 cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego;

- w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego; 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego;

- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego; 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli pień drzewa ma obwód większy niż 50 cm, trzeba zgłosić jego usunięcie. W tym przypadku należy zmierzyć obwód pnia na wysokości 130 cm. Obwód zmierzony na tej wysokości trzeba wpisać do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa.

Jeśli drzewo na wysokości 130 cm:

posiada kilka pni – zmierz obwód każdego z tych pni

nie posiada pnia – zmierz obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa

Jakie są kary za nielegalną wycinkę drzewa?

Jeśli usuniemy drzewo wbrew powyższych zasad, to grozi nam kara pieniężna. Wymierza ją wójt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzji. Żeby obliczyć wysokość kary za wycięcie drzewa najpierw trzeba się dowiedzieć, ile kosztowałoby wycięcie drzewa z pozwoleniem, gdyż kara za usunięcie drzewa wynosi dwukrotność opłaty za jego usunięcie. Jeśli usunięcie drzewa jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, to urząd ustali karę pieniężną w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było.

Przykład: Dla brzozy, która należy do drugiej grupy stawek opłat, za każdy centymetr obwodu pnia do 100 cm nalicza się 25 zł, a powyżej 100 cm – 30 zł. Kara stanowi dwukrotność tej opłaty. Przykładowo, za nielegalne usunięcie brzozy o obwodzie 80 cm kara wyniesie 4000 zł (2 x 80 cm x 25 zł).

Do wyliczenia kary - tak jak opłaty za usuniecie drzewa (w zezwoleniu) bierze się pod uwagę obwód pnia na wysokości 130 cm,. Jeżeli jest kilka pni to obwód najgrubszego pnia plus połowę obwodów pozostałych pni i mnoży się razy stawkę z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r.

Ważne: Jeżeli zlecimy komuś wycięcie drzewa, które zgodnie z przepisami wymaga zgłoszenia lub zezwolenia to konsekwencje poniesie właściciel a nie wykonujący zlecenie.