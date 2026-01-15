Nowy rok, nowy obowiązek. Gminy dokładają mieszkańcom kolejny pojemnik na śmieci

1 stycznia 2026 roku w gminie Nowe Miasto nad Wartą weszła w życie zmiana w systemie segregacji odpadów bio, które będą dzielone na dwie frakcje: odpady zielone i odpady kuchenne.

Reklama

Nowe zasady segregacji

Odpady zielone (m.in. trawa, liście, kwiaty, drobne gałęzie) będą gromadzone w 240-litrowych brązowych pojemnikach, dostarczanych przez gminę właścicielom posesji, którzy nie mają kompostownika.

(m.in. trawa, liście, kwiaty, drobne gałęzie) będą gromadzone w 240-litrowych brązowych pojemnikach, dostarczanych przez gminę właścicielom posesji, którzy nie mają kompostownika. Odpady kuchenne (m.in. resztki jedzenia, obierki, fusy, papierowe ręczniki) będą wyrzucane do mniejszych, 80-litrowych pojemników z wentylacją i napisem "BIO". Mieszkańcy musieli je kupić na własną rękę do końca 2025 roku.

Reklama

Powód wprowadzenia zmian

Nowe Miasto nad Wartą nie jest jedynym samorządem, który idzie w tym kierunku. Specjaliści wskazują na duży potencjał tej metody, ponieważ odpady kuchenne stanowią do 40 proc. masy wszystkich odpadów domowych, a wskaźniki recyklingu są liczone właśnie na podstawie wagi zebranych surowców. Oddzielenie tych odpadów ułatwia też odzysk plastiku czy szkła z pozostałych śmieci, które często są nimi zanieczyszczone.

Inne przykłady działań

Podobne rozwiązanie testują Suwałki w ramach akcji "Suwalczaki Segregują". W programie pilotażowym, który ma sprawdzić efektywność segregacji bioodpadów kuchennych w budynkach wielorodzinnych, uczestniczą trzy spółdzielnie. Mieszkańcy otrzymują bezpłatne 5-litrowe pojemniki, a władze miasta monitorują, czy ilość segregowanych odpadów rośnie. Jeśli program się sprawdzi, zostanie rozszerzony na całe miasto.

Problem z recyklingiem

Kluczowym wyzwaniem jest to, aby zebrane odpady kuchenne trafiały do recyklingu, np. do biogazowni. W Polsce brakuje jednak odpowiedniej liczby takich instalacji, co utrudnia pełne wykorzystanie potencjału tego typu segregacji.

Aktualnie obowiązujące zasady segregacji śmieci

Obowiązujące zasady segregacji śmieci w Polsce wymagają podziału odpadów na pięć frakcji: papier (niebieski pojemnik), szkło (zielony), metale i tworzywa sztuczne (żółty), bioodpady (brązowy) oraz odpady zmieszane (czarny/szary). Od 1 stycznia 2025 roku wprowadzono również obowiązek osobnego gromadzenia odpadów tekstylnych, takich jak ubrania, pościel czy obuwie, które nie mogą być już wyrzucane do odpadów zmieszanych. Kluczowe jest również właściwe przygotowanie odpadów, np. opróżnianie opakowań, zgniatanie puszek i butelek, oraz niewrzucanie do pojemnika na bio odpady resztek mięsa, kości czy olejów.

Podstawowe zasady segregacji odpadów

Niebieski (papier): Gazety, książki, tektura, kartony.

Zielony (szkło): Stłuczka szklana, ale z wyjątkiem porcelany i ceramiki.

Żółty (metale i tworzywa sztuczne): Plastikowe butelki, puszki aluminiowe i stalowe, opakowania z metali, kartony po mleku i sokach (tetrapak).

Brązowy (bio): Odpady roślinne i żywność pochodzenia roślinnego, takie jak obierki warzyw i owoców, fusy po kawie czy herbacie.

Czarny/Szary (zmieszane): Odpady, które nie nadają się do recyklingu i nie są odpadami bio.

Co nie powinno trafić do poszczególnych pojemników?