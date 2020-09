Hordyński w rozmowie z Andrzejem Fedorowiczem z DGP skomentował w ten sposób ogłoszony we wtorek projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który zakłada m.in. włączenie do systemu operatorów telekomunikacyjnych oraz wprowadzenie oceny ryzyka dostawców IT.

- Ta ustawa na pewno jest bardzo dobrym ruchem w kierunku budowania lepszego systemu cyberbezpieczeństwa. Niemniej jednak, można ją odczytywać jako ustawę wymierzoną w nas – mówi. - Jesteśmy jednym z największych dostawców, który pochodzi z Chin i cóż, można odczytywać, że zapisy związane z prawami człowieka i szeregiem innych kryteriów, które nie są obiektywne i transparentne, istotnie mają związek z naszą firmą. Mam nadzieję, że nie taki jest zamiar i te przepisy na koniec dnia będą wyglądały w inny sposób. To, co dzisiaj zostało zaprezentowane, na pewno jest bardzo niedobre na rynku, wygeneruje szereg różnych problemów w obszarze finansowym i ekonomiczny, właściwie wyruguje całą konkurencję.

Dyrektor z Huawei uważa, że zaproponowany przez MC 14-dniowy termin na konsultacje projektu ustawy jest zbyt krótki, by wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

- Jak patrzę na te przepisy, to rozumiem, że kolegium ds. cyberbezpieczeństwa, które składa się z ekspertów od bezpieczeństwa, będzie oceniało system polityczny danego kraju – mówi Hordyński. - Bo jeżeli będzie oceniało, czy prawa człowieka są przestrzegane w danym kraju, to rozumiem, że dotyczy to polityki, a raczej nie bezpieczeństwa.