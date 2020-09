W agendzie tegorocznego kongresu dominują zagadnienia związane z odbudową europejskiej gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa, a także wyzwania wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu, za którego wdrażanie odpowiada wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans - weźmie on udział w obradach drugiego dnia kongresu.

Natomiast uczestnikiem środowego panelu otwierającego kongres będzie wiceprzewodniczący KE ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Marosz Szefczovicz.

Na kongresie będą także szefowie wielu resortów gospodarczych polskiego rządu, m.in. minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister finansów Tadeusz Kościński, minister klimatu Michał Kurtyka, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, a także przedstawiciele wiodących spółek Skarbu Państwa (m.in. PGNiG) oraz prywatnego biznesu.

W programie przewidziano też liczne debaty dotyczące m.in. cyfryzacji, e-commerce, nowych technologii, rozwoju sztucznej inteligencji ochrony zdrowia czy samorządu. Po raz piąty kongresowi będzie towarzyszyć (w dniach 3-4 września) poświęcone startupom wydarzenie European Tech and Start-up Days.

Katowicki kongres będzie pierwszym wydarzeniem tej rangi i skali, które odbędzie się po okresie zawieszenia organizacji dużych imprez w związku z pandemią koronawirusa. Kolejnym takim wydarzeniem będzie przyszłotygodniowe Forum Ekonomiczne, przeniesione z powodu pandemii SARS-CoV-2 z Krynicy-Zdroju do Karpacza.

Organizatorzy katowickiego kongresu zapewniają, że wydarzenie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych - uczestnicy będą mieli mierzoną temperaturę, zapewnione będą maseczki i środki do dezynfekcji, a także warunki do zachowania dystansu społecznego.

Frekwencja będzie ograniczona tak, by na jednego uczestnika przypadało ok. 4-5 m kw. powierzchni, wobec normy rzędu 2,5 m kw. Oznacza to, że każdego z trzech kongresowych dni na terenie centrum konferencyjnego będzie przebywać około 1,5 tys. osób. Część panelistów i gości będzie uczestniczyć w debatach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a część zdalnie. W razie problemów organizatorzy są przygotowani do tego, by impreza odbywała się w całości online.

Pierwotnie Europejski Kongres Gospodarczy miał odbyć się w maju, jednak termin zmieniono z powodu pandemii. W minionych kilku miesiącach organizowano natomiast sesje kongresu online - tylko w maju opublikowane w internecie materiały miały ponad 2 mln odtworzeń, a dyskusje online gromadziły jednorazowo w wirtualnych salach nawet około tysiąca osób.

Organizowany od 2009 r. Kongres należy do największych tego typu spotkań świata biznesu, nauki i polityki w Europie środkowej. Ubiegłoroczna edycja była rekordowa pod względem frekwencji - w imprezie i wydarzeniach towarzyszących uczestniczyło ponad 15,5 tys. osób, a ekwiwalent reklamowy związany z relacjami w mediach przekroczył 55 mln zł.

Od kilku lat doroczny Kongres odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz połączonej z nim hali Spodek w Katowicach. Od pięciu lat towarzyszą mu European Start-up Days – platforma spotkań młodego, kreatywnego biznesu z zarządami firm trwale osadzonych w branży, zasobnych w kapitał i zainteresowanych technologicznymi nowościami. W tym roku po raz pierwszy w nazwie tego wydarzenia pojawiło się słowo "Tech", podkreślające znaczenie technologii jako płaszczyzny kooperacji firm.

Do towarzyszącego dniom startupów konkursu Start-up Challenge w tym roku swoje innowacyjne pomysły zgłosiło blisko 250 startupów z dziewięciu krajów - oprócz Polski, także z Czech, Estonii, Francji, Islandii, Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Węgier i USA. Wśród pomysłów zakwalifikowanych do finałowej osiemnastki znalazły się m.in. startupy działające w sektorze kosmicznym oraz na rynku gamingowym, dostawcy rozwiązań dla medycyny oraz budownictwa, firmy wyspecjalizowane w problematyce cyberbezpieczeństwa czy pomysłodawcy ekologicznego sposobu wytwarzania chłodu.