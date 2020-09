Bezprecedensowy globalny bodziec, czyli ujemne realne stopy procentowe i osłabiający się dolar doprowadziły na początku sierpnia ceny złota do rekordowo wysokiego poziomu powyżej 2075 USD za uncję.

Podczas gdy niektóre banki, w tym Goldman Sachs Group Inc. i Bank of America Corp., przewidują jeszcze wyższe ceny złota, odradzający się dolar spowodował, że złoto straciło część swoich zysków.

Czy to tylko chwilowa porażka dla cennego metalu? Oto pięć wykresów, które zawierają wskazówki, co dalej może stać się z ceną złota.

Dominacja dolara

Obecnie głównym motorem zmian cen złota jest dolar. W tym tygodniu amerykańska waluta umocniła się, mimo łagodnej polityki Rezerwy Federalnej w kwestii stóp procentowych. Nowa siła dolara jest powiązana z malejącymi nadziejami na większy bodziec ze strony rządu Stanów Zjednoczonych. To osłabia złoto, mimo że w Europie gwałtownie rośnie liczba zakażeń Covid-19, a liczba ofiar śmiertelnych w USA przekracza 200 tys. „Silny dolar amerykański jest jak kamień młyński wokół cen metali szlachetnych i wywiera presję na złoto pomimo zwiększonej awersji do ryzyka” - napisał w notatce Carsten Fritsch, analityk Commerzbank AG. Mimo to polityka Fed pozostanie ekspansywna przez lata, więc „siła dolara raczej się nie utrzyma” - powiedział.

Stabilne stopy procentowe

Atrakcyjność inwestycyjna złota w okresie letnim została wzmocniona, gdy realne stopy procentowe spadły głębiej do ujemnego poziomu. Od początku sierpnia stopy te pozostają bez zmian, a ich obniżenie wymaga znacznego wzrostu oczekiwań inflacyjnych. Rentowności - miary, które opierają się na wycenie nominalnego i powiązanego z inflacją długu Skarbu Państwa w celu stworzenia wskaźnika zastępczego wzrostu cen - spadają od sierpnia. Według Ole Hansena, szefa strategii surowcowej w Saxo Bank A / S, w sytuacji, gdy globalne ożywienie gospodarcze zacina się na fali wybuchu wirusa, jest mało prawdopodobne, aby inflacja była najważniejszą kwestią w umysłach inwestorów.

Kluczowe punkty

Spadek cen złota w tym tygodniu nabrał tempa po tym, jak spadł poniżej 50-dniowej średniej kroczącej, którą handlowcy techniczni mogą przyjąć jako sygnał do sprzedaży. Następny kluczowy próg metalu - 100-dniowa średnia krocząca - powinien zapewnić pewną odporność na spadające ceny. Jednak spadek poniżej tego poziomu może spowodować dalszą wyprzedaż. Złoto spot spadło w środę o 1,9%, zamykając się na poziomie 1863,34 USD za uncję, najniższym poziomie od 21 lipca.



Fundusze ETF

Ulubionym sposobem inwestorów na zakup złota w tym roku było inwestowanie w złoto za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych typu ETF, które powiększyły się 870 ton kruszcu. Po tym, jak złoto spadło w poniedziałek, ETF odnotowały największe wpływy od co najmniej roku. Jednak drugi dzień spadków cen nie wywołał już takiego entuzjazmu, a wręcz przeciwnie, według wstępnych danych opracowanych przez Bloomberg. „Fundusze ETF wzrosły w ostatnich dniach i teraz zatrzymują się, aby zobaczyć, co się stanie” - powiedziała Georgette Boele, strateg ds. Metali szlachetnych w ABN Amro Bank NV. „Jeśli słabość będzie się utrzymywać, szybko się sprzedadzą”.

Niepewność wyborów

W ciągu ostatnich 20 lat złoto miało tendencję do poruszania się zarówno w przeddzień, jak i po wyborach prezydenckich w USA, ponieważ inwestorzy rozważają potencjalny wpływ na dolara, rentowności papierów skarbowych i globalne ryzyko polityczne. Listopadowe wybory będą potencjalnie najtrudniejszymi od dziesięcioleci, wywołując dużą niepewność.