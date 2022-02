Sam pan widzi. Ten wniosek jest nieuprawniony. David zrobił coś bardzo ważnego dla ekonomii: pokazał, że nie wystarczy teoria, by dowiedzieć się czegoś o świecie. Owszem, mogę wyrysować krzywą podaży i popytu, wykonać kilka działań i uzyskać ciekawy model, lecz on poznawczo będzie wybrakowany. David wprowadził do ekonomii pomiary, empirię. Ostatnio jestem bardzo wrażliwy na słowa i na to, jak rozmawiamy ze sobą. Chodzi o to, by móc jasno zrozumieć, co ktoś komunikuje jako fakt, a co w jego wypowiedzi jest założeniami na temat tego, jak powinien wyglądać świat . Myślę, że ekonomiści nie mają kompetencji, by mówić innym, co jest dobre albo złe. To nie jest ich specjalizacja.