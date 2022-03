Na drugim miejscu plasuje się Holandia. Wynika to prawdopodobnie z tzw. efektu Rotterdamu. Rotterdam, jako największy port europejski, pojawia się jako destynacja w wielu statystykach handlowych, nawet jeśli towary są tam jedynie rozładowywane, a następnie transportowane w górę Renu do Niemiec lub przez kanał La Manche do Anglii.

Najnowsze dane podkreślają również znaczenie stosunków handlowych między Rosją a Niemcami. Rosja eksportowała do Niemiec głównie ropę i gaz ziemny o wartości 19,4 mld euro, co odpowiada 59 proc. udziału w całym niemieckim imporcie z Rosji. Rosja dostarczała również do Niemiec metale, produkty naftowe i koksownicze oraz węgiel.

Inne ważne rynki eksportowe dla Rosji to Białoruś, Turcja, Korea Południowa, Włochy i Kazachstan. Natomiast udział rosyjskiego eksportu do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych wynosi zaledwie 3,1 proc.