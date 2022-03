W Niemczech wydatki na obronę w ciągu ostatnich 20 lat wynosiły od 1,1 do 1,4 proc. PKB. „Nie było prawdziwej motywacji do zmiany tej sytuacji” – zauważa ZDF i dodaje, że nawet umowa koalicyjna aktualnego rządu nie zakładała podniesienia tej granicy wydatków.

Reklama

W ujęciu kwotowym oznacza to, że Niemcy w ostatnich latach przeznaczały na wojsko około 40 mld USD rocznie, a od 2018 r. wydatki te wzrosły do ok. 52,8 mld USD.

Reklama

Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę zweryfikowała tę politykę. Już kilka dni później kanclerz Olaf Scholz (SPD) zapowiedział znaczne podniesienie wydatków na obronność i poinformował, że wraz z budżetem na 2022 rok ma zostać utworzony specjalny fundusz w wysokości 100 mld euro.

Tym samym udział wydatków na wojsko w PKB powinien wzrosnąć do dwóch lub więcej procent. W 2021 roku te 2 proc. PKB równałoby się kwocie 71,2 mld euro – podaje ZDF.

Za zbyt niskie wydatki na cele militarne w ramach NATO, Niemcy – jako kraj silny gospodarczo - były mocno krytykowane m.in. przez byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Jak uzasadniali Amerykanie, łączny produkt krajowy brutto wszystkich członków NATO jest wyższy niż Stanów Zjednoczonych, podczas gdy to Stany Zjednoczone ponoszą ponad dwie trzecie całkowitych wydatków na obronność w gronie wszystkich sojuszników.

Federalny minister finansów Christian Lindner zapowiedział, że przy planowanych miliardowych nakładach „Bundeswehra powinna stać się jedną z najpotężniejszych armii w Europie”.

„Naszym celem jest to, aby w ciągu najbliższej dekady mieć jedną z najskuteczniejszych i najbardziej efektywnych armii w Europie. Oraz jedną z najlepiej wyposażonych, ponieważ odpowiada to randze, znaczeniu i odpowiedzialności Niemiec w Europie” - powiedział Lindner w wywiadzie dla ARD „Morgenmagazin”

Dystrybucja środków finansowych w NATO jest bardzo zróżnicowana w zależności od kraju. Przykładowo Francja 26,5 proc. środków na obronność przeznacza na sprzęt, podczas gdy Niemcy - tylko 16,87 proc.

Jak podkreśla ZDF, w ministerstwie obrony zapadają już decyzje, na co zostaną wydane dodatkowe pieniądze ze specjalnego funduszu dla Bundeswehry. Wiadomo już, że 15 mld euro ma być przeznaczone dla sił powietrznych, na samoloty mające zastąpić wysłużoną flotę Tornado, a 5 mld - na nowe, ciężkie śmigłowce transportowe.

3 mld zostaną przeznaczone na cyfryzację wojsk, sprzęt radiowy i nowoczesne stanowiska dowodzenia. Modernizacja systemów rakietowych ziemia-powietrze Patriot jest szacowana na 1,1 mld euro. Kolejne 20 mld kosztować będzie spełnienie wymogów NATO dotyczących amunicji (zaopatrzenie i magazynowanie).

„Do zwiększenia floty, np. zakupu fregat rakietowych F127, wzywa od dawna marynarka wojenna” – dodaje ZDF.

Jednym z pierwszych zakupów ministerstwa obrony będą uzbrojone drony, dostępne na rynku bez oczekiwania. Już w niedzielę minister obrony Christine Lambrecht poinformowała o przygotowaniu zamówień.