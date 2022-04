Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, chiński eksport do Rosji spadł w marcu, mimo że dostawy do innych krajów szybko rosły. To sygnał, że chińskie firmy prawdopodobnie ostrożnie podchodzą do handlu z Rosją.

Według oficjalnych danych zaprezentowanych w środę, chińskie firmy sprzedały w marcu do Rosji towary o wartości 3,8 miliarda dolarów, co stanowi 7,7-proc. spadek w porównaniu z rokiem poprzednim. Była to najniższa wartość od maja 2020 r., kiedy światowy handel został poważnie dotknięty wybuchem pandemii Covid-19. Reklama Na początku tego roku Rosja i Chiny zadeklarowały, że ich przyjaźń nie ma granic. To spotkanie prezydentów Xi Jinpinga i Władimira Putina miało miejsce przed inwazją na Ukrainę. Po ataku Chiny zapowiedziały, że będą kontynuować normalne stosunki handlowe. Jednak rosnące sankcje nałożone na Rosję przez wiele państw na świecie, załamanie się rosyjskiej waluty i wysiłki USA mające na celu powstrzymanie Rosji przed transakcjami w dolarach, prawdopodobnie skłoniły chińskie firmy do ograniczenia eksportu. Reklama Import z Rosji wzrósł o 26,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, prawdopodobnie napędzany przez rosnące ceny surowców. Chiny kupują z Rosji głównie ropę, gaz, węgiel i towary rolne, podczas gdy sprzedają sprzęt elektroniczny, maszyny i pojazdy. Według danych Bloomberga w marcu Chiny otrzymały z Rosji 188 tys. ton skroplonego gazu ziemnego, w porównaniu z 273 tys. ton rok wcześniej. Podczas gdy Chiny stale zwiększają import gazu z Rosji od czasu rozpoczęcia dostaw pierwszego rosyjskiego kontraktu gazowego pod koniec 2019 r., wielkość ta jest mniejsza niż 11 proc. w porównaniu do importu od czołowego dostawcy z Australii w marcu - wynika z danych Bloomberga dotyczących żeglugi. Wielkość importu w marcu mogła spaść z powodu sezonowych prac konserwacyjnych prowadzonych przy rurociągach w Rosji i wybuchów epidemii w Chinach. Jednak tego lata prawdopodobnie wzrośnie o 3 miliardy metrów sześciennych, z 10 mld m3 w 2021 r., aby utrzymać Gazprom PJSC na właściwej drodze do osiągnięcia pełnej przepustowości 38 mld m3 do 2024 r. - uważa Luji Cao, analityk ds. rynku gazu w BloombergNEF. Tuż przed inwazją firma PetroChina Co. podpisała drugi kontrakt gazowy z Gazpromem. Jak wynika z oficjalnych danych, w 2021 r. całkowity handel Chin z Rosją wzrósł o 36 proc. do 147 miliardów dolarów, a przywódcy państw podczas spotkania w lutym zgodzili się zwiększyć ten poziom do 250 miliardów dolarów. TL