Chorwacja szybko i bez większych problemów zmierza do przyjęcia euro i jest gotowa dołączyć do strefy walutowej już 1 stycznia. Ale nie we wszystkich krajach przyjęcie wspólnej waluty idzie tak gładko. Polityczne spory w Bułgarii, najbiedniejszym kraju UE, znacznie komplikują drogę do eurolandu.

Bułgarski plan wejścia do strefy euro

Strach przed euro

Wyzwania dla rządu Reklama Bułgarski plan wejścia do strefy euro Reklama Bułgarski rząd zatwierdził w minionym tygodniu plan przyjęcia euro w 2024 roku. Premier Kiril Petkov przekonuje, że pomoże to najbiedniejszemu członkowi UE przyciągnąć inwestycje, pobudzić gospodarkę i poprawić standard życia w kraju. Ale dwaj członkowie jego rządzącej koalicji, socjaliści (lewicowa koalicja Bułgarska Partia Socjalistyczna na rzecz Bułgarii) i nowicjusz na bułgarskiej scenie politycznej, populistyczna partia Jest Taki Naród, znana jako ITN, zapowiedzieli, że staną na przeszkodzie procesowi adaptacji euro. Wezwali do głosowania parlamentarnego nad analizą kosztów i korzyści przygotowaną przez resort finansów i bank centralny, co może zagrozić planowi zamiany waluty krajowej na euro w ciągu 18 miesięcy. „Jest Taki Naród będzie próbował opóźnić realizację narodowego planu przyjęcia euro” – napisała partia w oświadczeniu. Strach przed euro Poparcie dla wejścia do strefy euro w kraju jest mieszane, media często ostrzegają, że przejście na europejską walutę może podnieść ceny, a inflacja już jest najwyższa od prawie 14 lat. Natomiast nacjonalistyczna opozycja twierdzi, że przyjęcie euro pozbawiłoby Bułgarów części ich suwerennej tożsamości. W tym samym raporcie, który dał zielone światło Chorwacji na przystąpienie do strefy euro w przyszłym roku, Europejski Bank Centralny zauważył, że inflacja w Bułgarii „znacznie przekraczała wartość referencyjną 4,9 proc. dla kryterium stabilności cen” i oczekuje się jej wzrostu. Komisja Europejska stwierdziła, że Bułgaria pracuje nad poprawą otoczenia biznesowego i stabilności finansowej. Jednak są też słowa ostrej krytyki. Wyzwania dla rządu „Wybrane wskaźniki związane z otoczeniem biznesowym pokazują, że Bułgaria wypada gorzej niż wiele krajów strefy euro” – napisała Komisja. „Wyzwania dotyczą również ram instytucjonalnych, w tym korupcji i skuteczności rządu”. Według bułgarskiego ministra finansów Assena Vassileva, administracja realizuje plan zatwierdzony przez rząd, który obejmuje przygotowanie banków i detalistów do zmiany waluty oraz wprowadzenie zmian w przepisach bankowych. Prawodawcy mają w przyszłym tygodniu omówić analizę kosztów i korzyści, której zażądała ITN i socjaliści. „Mam nadzieję na wyraźne zobowiązanie, zarówno w imieniu banków, jak i parlamentu, aby nie było opóźnień w procesach przyjęcia euro” – powiedział Wasilew. Według szefa banku centralnego Dimitara Radeva, który został zmuszony do pozostania na swoim stanowisku prawie rok po wygaśnięciu jego kadencji, ponieważ partie rządzące nie mogą dojść do porozumienia w sprawie jego następcy, to, czy Bułgaria może pójść w ślady Chorwacji i szybko przyjąć euro, zależy od polityków. „Różnica polega na tym, że Chorwacja wykazuje bardzo wyraźne i silne zaangażowanie polityczne w ten proces” – powiedział Radev. TL