Wraz z rosnącym popytem na pojazdy elektryczne i zakazami produkcji samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, które wkrótce zaczną obowiązywać na niektórych kluczowych rynkach, jeden z najważniejszych metali niezbędnych do napędzania boomu mobilności ostatnio gwałtownie drożeje.

Reklama

Jak pokazują dane Trading Economics, węglan litu, niezbędny do produkcji baterii używanych w pojazdach elektrycznych, odnotował błyskawiczny wzrost cen w ciągu ostatnich kilku miesięcy – od lutego stale przekraczał granicę 450 tys. chińskich juanów za tonę.

Reklama

Biorąc pod uwagę obecne problemy związane z globalnym łańcuchem dostaw i prognozowany mocny wzrost popytu w ciągu najbliższych kilku lat, producenci pojazdów elektrycznych znajdują się obecnie pod coraz większą presją, aby utrzymać ceny i osiągnąć cele produkcyjne. Co gorsza, analitycy przewidują kolejne wzrosty cen litu.

Najwięksi dostawcy litu

Australia i Chile to kraje, które są najlepiej przygotowane do wykorzystania gorączki litu - pokazuje grafika statista.com, opracowana na bazie danych US Geological Survey. W 2021 r. w Australii wydobyto 55 tys. ton tego metalu kluczowego dla produkcji akumulatorów EV. To ponad dwukrotnie więcej niż w Chile. Kraj Ameryki Południowej ma jednak znacznie większe rezerwy zasobów naturalnych.

Należy zauważyć, że dane dotyczące produkcji w Stanach Zjednoczonych nie zostały opublikowane przez źródło, aby „unikniknąć ujawnienia zastrzeżonych danych firmy”. Rezerwy w kraju są jednak rejestrowane na poziomie 750 tys. ton w 2021 r.