Europejski crack spread ICE, który mierzy cenę kontraktów terminowych na olej napędowy w stosunku do kontraktów na ropę, spadł w środę do najniższego poziomu od ponad miesiąca. Marże na olej napędowy również mocno spadły w USA i Singapurze.

Reklama

Chińskie Ministerstwo Handlu może wprowadzić kontyngent eksportowy na 1,5 miliona ton paliw - uważa konsultant branżowy OilChem. Nie jest jasne, jaką część paliwa stanowiłby olej napędowy.

Reklama

Chociaż wielkość jest stosunkowo niewielka w porównaniu z ogólnym chińskim eksportem paliw, dodatkowy kontyngent sygnalizuje pogorszenie perspektyw popytu na ropę w największej gospodarce Azji - uważają handlowcy, z którymi rozmawiał Bloomberg. Surowa polityka Covid Zero Pekinu oznacza, że groźba większej liczby pandemicznych blokad jest zawsze obecna.

Olej napędowy jest regularnie transportowany na całym świecie tankowcami, więc wyższa podaż i późniejsze niższe ceny w jednym regionie wpływają na inne rynki. Choć marże spadły, pozostają one podwyższone według historycznych standardów. W Europie crack ropy naftowej ICE wyniósł około 35 dolarów za baryłkę około 11:45 czasu singapurskiego – mniej więcej trzy razy więcej niż pięcioletnia średnia sezonowa. Singapurski crack spread ropy naftowej o stężeniu 10 ppm na ropę z Dubaju wyniósł blisko 33 dolary za baryłkę.

Potencjalny kontyngent eksportowy w wysokości 1,5 miliona ton równałby się około 11,2 miliona baryłek, gdyby w całości był to olej napędowy. W tym roku Międzynarodowa Agencja Energii ustaliła, że światowe dzienne zapotrzebowanie na olej napędowy wynosi nieco ponad 28 milionów baryłek dziennie.

Jak podała Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE), chiński eksport brutto oleju napędowego, benzyny i nafty był w tym roku niższy od poziomu sprzed roku o około 580 tys. baryłek dziennie.

Agencja zrewidowała w środę swoje oczekiwania dotyczące tegorocznych przebiegów chińskiej rafinerii w swoim comiesięcznym raporcie na temat rynku ropy naftowej, a także spodziewa się rocznego spadku ogólnego popytu w tym kraju. Przewidywany roczny spadek przerobu rafinerii jest „bezprecedensowy”, a wynikający z tego brak podaży miał zostać zrekompensowany niższym eksportem produktów.

Wraz z potencjalnymi dostawami z Chin, rynek oleju napędowego zmaga się również z presją po stronie popytu.

„W Europie istnieje możliwość racjonowania energii w zimie, co wpłynie również na dojazdy do pracy i przemysł, kluczowe sektory popytu na olej napędowy” – powiedział Bloombergowi Jonathan Leitch, analityk ds. ropy naftowej w Turner, Mason & Co. „Istnieją również obawy, że wysoka inflacja przy rosnących stopach procentowych wywoła recesję, zmniejszając produkcję przemysłową, a tym samym popyt”.