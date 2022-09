"Podnieśliśmy poziom gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych w Norwegii, wdrażając środki bezpieczeństwa na naszych instalacjach morskich i lądowych" - przekazano w komunikacie Equinoru bez podawania dalszych szczegółów.

Również norweska policja nie poinformowała o charakterze wzmocnionych środków bezpieczeństwa.

Zrzeszający tysiące pracowników sektorów gazowego i naftowego związek zawodowy Safe przekazał, że jego członkowie obawiają się ewentualnych sabotaży na norweskie instalacje.

"Potrzebujemy dowodów, że rząd i firmy wprowadzają środki w celu zwiększenia bezpieczeństwa na morzu, być może przez rozmieszczenie okrętów wojennych" - powiedziała agencji Reutera Hilde-Marit Rysst z kierownictwa Safe.

Norweska infrastruktura służąca do importu gazu do Europy jest obecnie najważniejszą pod względem strategicznym instalacją na kontynencie - zaznaczył w rozmowie z agencją Tor Ivar Stroemmen, były oficer norweskiej marynarki wojennej i wykładowca akademii morskiej. "Jeżeli te dostawy zostaną odcięte lub zmniejszone, spowoduje to całkowity kryzys energetyczny w Europie" - podkreślił.

Norwegia ma ponad 90 pól naftowych i gazowych, większość z nich jest połączona liczącą ok. 9000 km siecią gazociągów. (PAP)