Ceny konsumpcyjne w Turcji wzrosły w grudniu o 64,3 proc. rdr, w porównaniu z 84,4 proc. w poprzednim miesiącu, wynika z danych opublikowanych we wtorek przez państwową agencję statystyczną TurkStat. Mediana prognoz ekonomistów ankietowanych przez Bloomberga wyniosła 66,7 proc..

Znaczna część tego spowolnienia odzwierciedla efekt bazy wynikający z szybkich wzrostów cen w ostatnim miesiącu 2021 r., kiedy lira straciła prawie jedną piątą swojej wartości w ciągu kilku dni, przez co import stał się droższy. Stłumiony wzrost akcji kredytowej i stosunkowo stabilna waluta sprawiły, że decydenci polityczni spodziewają się, że do końca tego roku inflacji spadnie do poziomi 22,3 proc..

Zagrożeniem dla okiełznania inflacji są zbliżające się wybory. Tempo spowolnienia inflacji prawdopodobnie zwolni, ponieważ rząd przygotowuje się do zwiększenia wydatków przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na czerwiec.

Inflacja wciąż będzie rosnąć

W ujęciu miesięcznym inflacja wzrosła w grudniu o 1,18 proc. Ceny bazowe, które nie obejmują niestabilnych pozycji, takich jak żywność i energia, wzrosły o 51,93 proc..

W obliczu tak niepewnej sytuacji wielu ekonomistów spodziewa się, że inflacja na koniec roku wyniesie 44 proc., czyli ponad trzy razy więcej niż średnia 15 innych państw regionu śledzonych przez Bloomberga w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Według ekonomistów Bloomberga ekspansywne wydatki rządowe i polityka kredytowa przed wyborami w połowie 2023 r. zwiększą popyt i utrzymają inflację na wysokim poziomie. Niedawno ogłoszony program finansowania wspierany przez Skarb Państwa prawdopodobnie doda 13,4 miliarda dolarów do obecnego zasobu pożyczek korporacyjnych opartych na krajowej walucie, zwiększając go o ponad 7 proc. To sprawia, że szacunki inflacji na koniec roku na rok 2023 wynoszą około 30 proc., czyli sześciokrotność oficjalnej stopy docelowej banku centralnego”.

Prezydent Recep Tayyip Erdogan w zeszłym miesiącu w ramach obietnicy przedwyborczej obiecał milionowi pracowników wcześniejsze emerytury , które prawdopodobnie będzie kosztować turecki skarb państwa około 13 miliardów dolarów rocznie.

Rząd ogłosił również 55-procentową podwyżkę oficjalnej płacy minimalnej i przygotowuje się do wstrzyknięcia 3,3 miliarda dolarów bankom, aby przyspieszyć udzielanie tanich pożyczek i pomóc firmom poradzić sobie z rosnącymi kosztami.

